Hadise'nin aile saadeti! Müstakbel görümcesinin doğum gününde paylaştığı kareye bakın! Mehmet Dinçerler de boş durmadı...
Hadise'nin aile saadeti! Müstakbel görümcesinin doğum gününde paylaştığı kare ile gündeme bomba gibi düşen Hadise'nin ardından nişanlısı Mehmet Dinçerler de boş durmadı... Hadise'nin, Dinçerler ailesinin hemen hemen tüm fertleri ile arası oldukça iyi. Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise, müstakbel görümcesini paylaşıp doğum gününü kutladı. Kısa sürede gündem olan paylaşımın ardından Mehmet Dinçerler'in Instagram'ında görülen 4 kişilik fotoğraf, "Aile saadeti" olarak yorumlandı.
18.04.2022 11:07 - Son Güncelleme: 18.04.2022 11:22
HADİSE'NİN AİLE SAADETİ!
Müstakbel görümcesinin doğum gününde paylaştığı kareye ile gündeme bobma gibi düştü ünlü şarkıcı Hadise... Çok konuşulan karenin ardından nişanlısı Mehmet Dinçerler de boş durmadı...
Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, bir ilke imza attı. Hadise Instagram hesabından Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi ile çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.
HADİSE VE GÖRÜMCESİ
Bir diğer görümcesi olan Tuğba'nın düğününde birlikte dans ettiği ikinci görümcesinin doğum gününü kutlayan Hadise, "En tatlı ruha mutlu yıllar" notunu düştü.
Hadise ve görümcesinin paylaşımının ardından Mehmet Dinçerler de Instagram hesabından bu kareyi takipçileri ile paylaştı.