Hadise'nin aile krizi bitmiyor! Hadise küçük kardeşine bakın ne yaptı...
Hadise, ablası Hülya ve kardeşi Derya'nın arası; anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün canına kastetmesinden sonra açılmıştı. Önce anne Açıkgöz Belçika'ya dönmüş, ardından Hadise ile arası açılan abla Hülya da gitmişti. Hadise, modacılık yapan kız kardeşi Derya ile bir süre önce barışmıştı. Kriz atlatılmış gibi görünse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Hadise küçük kardeşi Derya Açıkgöz'e bakın ne yaptı...
02.10.2019 11:46
- Son Güncelleme: 02.10.2019 11:53
Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Hadise ile kardeşlerinin arası anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminin ardından açılmıştı. Önce anne Açıkgöz, Belçika'ya dönmüş, peşinden de Hadise'yle arası düzelmeyen abla Hülya da gitmişti.
Fakat Hadise, küçük kardeşi Derya'yla aralarındaki buzları eritmeyi başarmıştı.
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