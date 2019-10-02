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Hadise'nin aile krizi bitmiyor! Hadise küçük kardeşine bakın ne yaptı...

Hadise, ablası Hülya ve kardeşi Derya'nın arası; anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün canına kastetmesinden sonra açılmıştı. Önce anne Açıkgöz Belçika'ya dönmüş, ardından Hadise ile arası açılan abla Hülya da gitmişti. Hadise, modacılık yapan kız kardeşi Derya ile bir süre önce barışmıştı. Kriz atlatılmış gibi görünse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Hadise küçük kardeşi Derya Açıkgöz'e bakın ne yaptı...

02.10.2019 11:46 - Son Güncelleme: 02.10.2019 11:53
Hadise'nin aile krizi bitmiyor! Hadise küçük kardeşine bakın ne yaptı...

Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Hadise ile kardeşlerinin arası anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminin ardından açılmıştı. Önce anne Açıkgöz, Belçika'ya dönmüş, peşinden de Hadise'yle arası düzelmeyen abla Hülya da gitmişti.
Fakat Hadise, küçük kardeşi Derya'yla aralarındaki buzları eritmeyi başarmıştı.

Hadise'nin aile krizi bitmiyor! Hadise küçük kardeşine bakın ne yaptı...

KRİZ YENİDEN PATLAK VERDİ!

Kardeşinin İstanbul'daki ev kirası ve diğer masraflarını karşılayan Hadise ödeme yapmayı bırakınca Derya Açıkgöz de Belkçika'ya annesinin yanına dönmek zorunda kaldı.

Hadise'nin aile krizi bitmiyor! Hadise küçük kardeşine bakın ne yaptı...

Hadise'nin kardeşini sosyal medyada takipten çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.

Hadise'nin aile krizi bitmiyor! Hadise küçük kardeşine bakın ne yaptı...

HADİSE VE KARDEŞLERİ

Hadise'nin aile krizi bitmiyor! Hadise küçük kardeşine bakın ne yaptı...
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