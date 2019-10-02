Hadise'nin aile krizi bitmiyor! Hadise küçük kardeşine bakın ne yaptı...

Hadise, ablası Hülya ve kardeşi Derya'nın arası; anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün canına kastetmesinden sonra açılmıştı. Önce anne Açıkgöz Belçika'ya dönmüş, ardından Hadise ile arası açılan abla Hülya da gitmişti. Hadise, modacılık yapan kız kardeşi Derya ile bir süre önce barışmıştı. Kriz atlatılmış gibi görünse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Hadise küçük kardeşi Derya Açıkgöz'e bakın ne yaptı...

02.10.2019 11:46 - Son Güncelleme: 02.10.2019 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





