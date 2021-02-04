Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı

Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım Instagram'dan paylaştı, ikilinin aşk dolu fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir küsüp bir barışan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan Hadise mutluluktan havalara uçuyor. İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini ifade eden hadise'nin evlenmesi an meselesi. Oyuncu Kaan Yıldırım ile 1 yıldır birliktelik yaşayan Hadise'nin fotoğrafını görenler 'Mutluluktan ağzı kulaklarında, maşallah' diyor. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk yuvasından gelen yeni fotoğraf...

04.02.2021 16:58 - Son Güncelleme: 04.02.2021 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





