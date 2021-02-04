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Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı

Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım Instagram'dan paylaştı, ikilinin aşk dolu fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir küsüp bir barışan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan Hadise mutluluktan havalara uçuyor. İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini ifade eden hadise'nin evlenmesi an meselesi. Oyuncu Kaan Yıldırım ile 1 yıldır birliktelik yaşayan Hadise'nin fotoğrafını görenler 'Mutluluktan ağzı kulaklarında, maşallah' diyor. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk yuvasından gelen yeni fotoğraf...

04.02.2021 16:58 - Son Güncelleme: 04.02.2021 17:15
Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı

AĞZI KULAKLARINDA!

Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın bahçesinde yine aşk kokan anlar var. Geçtiğimiz günlerde bakışmaları ile gündeme gelen ünlü çift, bu kez de Kaan Yıldırım'ın Hadise'yi öpücüklere boğduğu pozla dikkat çekti.

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Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı

İlişkilerini basından uzak yaşayan ve bu zamana kadar hiçbir kameraya yakalanmayan çiftten Yıldırım bugün adeta aşka geldi. Güzel havayı fırsat bilip beraber yaşadıkları evin bahçesine çıkan çift, aşk dolu pozlar verdi. Başarılı oyuncu da sevgilisi Hadise'yi öpücüklere boğduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı

'BU AŞK EVLİLİĞE GİDER'

2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı. İkili son günlerde aşk dolu pozlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde aralarındaki buzları erittikten sonra ilk kez fotoğraf paylaşan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğrafına, 'Bu aşk evliliğe gider' yorumları yapıldı.

Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı

Kasım 2020'de koronavirüs testi pozitif çıkan yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.

Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı

Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmişti. Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı.