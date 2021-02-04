Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım aşk yuvalarından paylaştı
Hadise'nin ağzı kulaklarında! Hadise'yi öpücüklere boğan sevgilisi Kaan Yıldırım Instagram'dan paylaştı, ikilinin aşk dolu fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir küsüp bir barışan Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan Hadise mutluluktan havalara uçuyor. İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini ifade eden hadise'nin evlenmesi an meselesi. Oyuncu Kaan Yıldırım ile 1 yıldır birliktelik yaşayan Hadise'nin fotoğrafını görenler 'Mutluluktan ağzı kulaklarında, maşallah' diyor. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşk yuvasından gelen yeni fotoğraf...
İlişkilerini basından uzak yaşayan ve bu zamana kadar hiçbir kameraya yakalanmayan çiftten Yıldırım bugün adeta aşka geldi. Güzel havayı fırsat bilip beraber yaşadıkları evin bahçesine çıkan çift, aşk dolu pozlar verdi. Başarılı oyuncu da sevgilisi Hadise'yi öpücüklere boğduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.
'BU AŞK EVLİLİĞE GİDER'
2020'nin sürpriz aşıkları Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz ay yollarını ayırmıştı. Ancak çift ayrılığa dayanamadı ve barıştı. İkili son günlerde aşk dolu pozlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde aralarındaki buzları erittikten sonra ilk kez fotoğraf paylaşan Hadise ile Kaan Yıldırım'ın fotoğrafına, 'Bu aşk evliliğe gider' yorumları yapıldı.