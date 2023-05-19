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Haberler Magazin Hadise'den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı: "Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?"

Hadise'den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı: "Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?"

Hadise'den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı, "Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?" , "Evlenin de kurtulalım" yorumları havada uçuştu. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Murda'nın çocuklarının annesiyle ilgili itirafı sonrası Hadise de ilk kez aşk iddialarına yanıt vermişti. İkili yeni projesi için kamera karşısına geçti, o projedeki görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

19.05.2023 10:18 - Son Güncelleme: 19.05.2023 10:42
Hadise’den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı: Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?

"BU ŞOKU BİR BEN Mİ YAŞIYORUM?"

Hadise'den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı.

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Hadise’den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı: Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?

Hadise ile Murda'nın yeni projesi ortaya çıktı.

Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ikiliden Hadise'nin klibinde verdiği mesajlar gündeme bomba gibi düştü.

Hadise’den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı: Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?

Geçtşğimiz günlerde şarkılarında ve kliplerinde hayatından kesitler ve mesajlar verdiğini söylemişti ünlü şarkıcı.

Hadise’den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı: Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?

Yeni klibindeki gelinle sahnesinde evlilikle ilgili "Kısmet" yanıtını veren ve böylece evliliğe yeşil ışık yaktığı ileri sürülen Hadise kısa sürede gündem oldu.

Hadise’den yeni şarkısının klibinde subliminal mesaj! Murda ile o görüntüsü olay oldu sosyal medya yıkıldı: Bu şoku bir ben mi yaşıyorum?

Hadise ile Murda'ya sosyal medyada yorum yağdı.

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