Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası"
UNICEF'in "Çocuk Hakları Savunucusu" ilan ettiği şarkıcı Hadise, Ramazan ayı için hazırladığı yardım videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan gibi insani kriz bölgeleriyle aynı kefeye koyarak büyük bir skandala imza attı. Vergisini Belçika'ya ödeyip parasını Türkiye'den kazanan Hadise'nin, ülkemizi "yardıma muhtaç" gösterme çabasının ardından "Ben bu vatana aşık bir kadınım" şeklinde pek de inandırıcı olmayan bir açıklama yaptı.
