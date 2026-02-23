PODCAST CANLI YAYIN

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası"

UNICEF'in "Çocuk Hakları Savunucusu" ilan ettiği şarkıcı Hadise, Ramazan ayı için hazırladığı yardım videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan gibi insani kriz bölgeleriyle aynı kefeye koyarak büyük bir skandala imza attı. Vergisini Belçika'ya ödeyip parasını Türkiye'den kazanan Hadise'nin, ülkemizi "yardıma muhtaç" gösterme çabasının ardından "Ben bu vatana aşık bir kadınım" şeklinde pek de inandırıcı olmayan bir açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 1

Türkiye'nin hem bölgesinde hem dünyada mazlumlara el uzatan dev bir yardım eli olduğu gerçeğini görmezden gelen şarkıcı Hadise, UNICEF maskesi altında yürüttüğü algı operasyonuyla tepkileri üzerine çekti. Hazırladığı videoda Türkiye'yi, açlık ve savaşla boğuşan Gazze ve Sudan ile birlikte anarak bağış toplanacak "muhtaç" bir ülke konumuna düşüren Hadise'ye sosyal medyada on binlerce kullanıcı "Türkiye yardım alan değil, yardım eden ülkedir" diyerek haddini bildirdi.

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 2

HADİSE'NİN VERGİ GEÇMİŞİ

Hadise'nin bu skandal çıkışına tepki gösterenlerden biri de AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan geldi. İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hadise'nin vergi geçmişine ve"müstemleke aydını" tavırlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 3

"KAZANCINI AVRUPA'YA TAŞIYAN BİR VERGİ KAÇAKÇISI"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Vah zavallı vah! Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp, konserlerinden bu ülkeye 0,01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa'ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye'yi küçük göstermeye yelteniyor." şeklinde ifade etti.

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 4

"TÜRKİYE'NİN DEVLEŞEN BÜYÜKLÜĞÜ KARŞISINDA ARTIK BİRER SANATÇI DEĞİL"

Sözlerini sürdüren İnan, "Cemil Meriç'in dediği gibi, 'Müstemleke aydını, efendisinin ayakkabılarını parlatmakla görevli bir köledir.' Kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup bu ezikliğe sarılanlar, Türkiye'nin devleşen büyüklüğü karşısında artık birer sanatçı değil, bu aziz millet için sadece birer utanç vesikasıdır."dedi.

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 5

"TÜRKİYE YAŞANACAK BİR YER DEĞİL"

Skandalın ardından Hadise'nin geçmişte Belçika basınına verdiği ve Türkiye'yi kötülediği o sözler de tekrar dolaşıma girdi. Ünlü şarkıcının,"Ben, Türk değil, Belçikalıyım... Eğitim ve sağlık hizmetlerinin çok kötü olduğu Türkiye, yaşanacak bir yer değil... Türkiye'de para kazansam da Belçika'ya döneceğim" şeklindeki ifadeleri, bugünkü tavrının tesadüf olmadığını bir kez daha kanıtladı.

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 6

Tepkilerin ardından bir açıklama yayınlayan Hadise, metnin kendisine UNICEF tarafından iletildiğini belirterek şu savunmayı yaptı:

"2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük. Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek."

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 7

Sözlerine devam eden Hadise, "İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı için UNICEF tarafından bana bir metin iletildi ve bir video çekmem istendi. Videonun özeti şuydu: "Ramazan'da iyiliği birlikte büyütelim." Ben bu vatana aşık bir kadınım. Türkiye'nin gerçeklerini bilen, bu gerçekleri görmezden gelmeyen ama her zaman çözümün bir parçası olmak isteyen bir tobacco kadınım." şeklnde ifade etti.

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 8

Hadise,"2019 yılında mülteci çocuklara kucak açmamız gerektiğini savunduğumda da niyetim aynıydı. Deprem döneminde hem Türkiye'de hem yurt dışında çocuklarımız için yardım toplarken de niyetim aynıydı. Bugün Ramazan ayında çocuklarımız için destek çağrısı yaparken de aynı yerdeyim."dedi.

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 9

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Hadise, "Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke. Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığının en büyük şahidiyim." şeklinde konuştu.

Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası" - 10

Son olarak sözlerini "Özellikle 22 yaşımda Eurovision'da ülkemi temsil ettiğim günden bu yana hangi platforma çıktıysam Türkiye'yi gururla savundum. Bundan sonra da savunmaya ve en güçlü şekilde temsil etmeye devam edeceğim. amazan ayında hepimizin öfke dolu cümlelerden, düşmanlaştırıcı duygulardan uzak durmasını diliyorum. Oruç sadece bedenin aç kalması değil; zihinlerin ve kalplerin de kötülüklerden arınmasıdır. Duam; daha adil bir dünyada, tüm çocukların eşit şartlarda, güvenle ve sevgiyle yaşayabildiği bir gelecekte buluşabilmek." şeklinde bitirdi.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.