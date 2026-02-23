Hadise "yardıma muhtaç Türkiye" algısının ardından açıklama yaptı I Tepkiler çığ gibi: "Sadece birer utanç vesikası"

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ifade eden Hadise, "Devletiyle, milletiyle her zaman vatandaşının yanında olan bir ülke. Ülkemiz, dünyanın her yerine yardımlar götüren, ihtiyaç duyulduğu an herkesin yanında olan bir ülke. Ülkemizde ve dünyada yardıma ihtiyaç duyan çok çocuğumuz, çok ailemiz var. Devletimizin çabaları, yaptıkları çok kıymetli. Bunun yanında yardım kuruluşlarının; Kızılay, UNICEF, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi kurumların destekleri de bir o kadar önemli. Bu kurumlara yapılan bağışların çocukların hayatında gerçek bir fark yarattığının en büyük şahidiyim." şeklinde konuştu.