Hadise'den UNICEF'in kayığında Türkiye'ye itibar suikastı! Skandal sözlere tepki yağdı

Hadise, Epstein listelerinde adı geçenler tarafından fonlanan UNICEF için Ramazan videosu hazırladı. Hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan'la birlikte anarak Türkiye'yi yardıma muhtaç bir ülke olarak konumlandırdı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Türkiye'nin yardım alan değil yardım eden bir ülke olduğunu vurguladı. Ünlü şarkıcının geçmişteki Türkiye açıklamaları da yeniden gündeme taşındı. Skandal sözlere peş peşe tepki yağdı.

Hadise, 2022 yılında UNICEF tarafından "Çocuk Hakları Savunucusu" olarak atandı. Ancak ünlü şarkıcı, Ramazan-ı Şerif ve yardım kampanyaları üzerinden Türkiye'ye yönelik bir algı operasyonuna imza attı. Hadise, Epstein listelerinde adı geçenler tarafından fonlanan UNICEF'i kullanarak Türkiye'nin itibarına zarar vermeye çalıştı.

TÜRKİYE'Yİ YARDIMA MUHTAÇ BİR ÜLKE OLARAK KONUMLANDIRDI

UNICEF için çektiği videoda Türkiye'yi yardıma muhtaç bir ülke olarak konumlandıran Hadise, Gazze ve Sudan ile Türkiye'yi bir tuttu. Hadise,"Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" şeklinde ifade etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medya kullanıcıları bunun üzerine Türkiye'nin Gazze ve Sudan gibi insani krizlerin derin yaşandığı bölgelerle aynı cümlede anılmasına tepki gösterdi. Paylaşımlarda Türkiye'nin uzun yıllardır birçok ülkeye insani yardım ulaştırdığı, afet ve kriz bölgelerine destek verdiğini hatırlattı.

BELÇİKA VE TÜRKİYE İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER GÜNDEM OLDU

Tepkilerin büyümesiyle birlikte Hadise'nin geçmiş yıllarda Belçika basınına verdiği röportaj da yeniden dolaşıma girdi. Söz konusu röportajda Türkiye'ye yönelik eleştiriler içeren ifadeler kullanan şarkıcının bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları tarafından tekrar paylaşıldı.

"BEN TÜRK DEĞİL BELÇİKALIYIM"

Hadise röportajında"Ben Türk değil, Belçikalıyım. Çocuğumu Belçika'da doğurup burada büyüteceğim. Belçika'da bir gelecek düşündüğüm için de vergimi buraya ödüyorum. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin çok kötü olduğu Türkiye, yaşanacak bir yer değil. Belçika'nın nimetleri Allah'ın bir lütfu. Türkiye'de hayatta kalmak için savaşmak gerek. Türkiye'de para kazansam da Belçika'ya döneceğim"şeklinde konuşmuştu.

"İYİ NİYET DEĞİL CİDDİ BİR BASİRETSİZLİKTİR"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."şeklinde ifade etti.

"BU KARA PROPAGANDAYI YAPMAN VATANA İHANETTİR"

TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Yardım Eğitim Vakfı Genel Başkanı Arzu Erdem, "Bu tam bir rezillik, Kurban ol sen cennet vatanıma… Türkiye milyonlarca sığınmacıya kucak açmışken, yıllardır da maddi manevi büyük bedeller ödüyorken, Gazze'ye ve Sudan'a, hatta dünyada nerede bir mazlum varsa yardım elini uzatıyorken, güçlü Türkiye'mizin çocuklarını aç ve yardıma muhtaç göstermen ve bu kara propagandayı yapman vatana ihanettir… Devletimiz bu vatan topraklarında ne zaman bir çocuğu açlığa muhtaç bıraktı. Videoda yer alan görüntülerin hangisi ülkemizde var? Belli ki senin vatanın Türkiye değil, bu durumda olamaz da zaten."dedi.

"BUNA TEPKİ VERMEYECEKSİNİZ DE NEYE VERECEKSİNİZ"

Yazar Sevda Türküsev,"Büyütün Abi; Hadise'ye tepkilerinizi büyütün ya! Bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanıp kalkıp bir de bu ülkeye bu şekilde adeta hakaret edercesine şu videonun içinde bulunma vicdansızlığını yapana tepki verin abi ya! Buna tepki vermeyeceksiniz de neye vereceksiniz! Bütün mazlumlara koşan ve yardım eden Türkiye'yi "açlıkla savaşan" kategoride göstermekte bir suç olmalı." şeklinde konuştu.

"HADİSE DERHAL DEPORT EDİLMELİ"

Yazar Zeki Bahçe,"Türkiye'yi Afrika ülkeleri gibi yardıma muhtaç gösteren bu hadsiz Hadise derhal deport edilmeli. Kimse bu ülkeyi kötüleyemez. Kim yazdı verdi bu şuursuzun eline bu yazıyı oku diye. O yazıyı okumak için kaç para aldı bu hadsiz?"dedi.