Hadise'den UNICEF'in kayığında Türkiye'ye itibar suikastı! Skandal sözlere tepki yağdı

"BU KARA PROPAGANDAYI YAPMAN VATANA İHANETTİR"

TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusal Yardım Eğitim Vakfı Genel Başkanı Arzu Erdem, "Bu tam bir rezillik, Kurban ol sen cennet vatanıma… Türkiye milyonlarca sığınmacıya kucak açmışken, yıllardır da maddi manevi büyük bedeller ödüyorken, Gazze'ye ve Sudan'a, hatta dünyada nerede bir mazlum varsa yardım elini uzatıyorken, güçlü Türkiye'mizin çocuklarını aç ve yardıma muhtaç göstermen ve bu kara propagandayı yapman vatana ihanettir… Devletimiz bu vatan topraklarında ne zaman bir çocuğu açlığa muhtaç bıraktı. Videoda yer alan görüntülerin hangisi ülkemizde var? Belli ki senin vatanın Türkiye değil, bu durumda olamaz da zaten."dedi.