Hadise'den UNICEF'in kayığında Türkiye'ye itibar suikastı! Skandal sözlere tepki yağdı
Hadise, Epstein listelerinde adı geçenler tarafından fonlanan UNICEF için Ramazan videosu hazırladı. Hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan'la birlikte anarak Türkiye'yi yardıma muhtaç bir ülke olarak konumlandırdı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Türkiye'nin yardım alan değil yardım eden bir ülke olduğunu vurguladı. Ünlü şarkıcının geçmişteki Türkiye açıklamaları da yeniden gündeme taşındı. Skandal sözlere peş peşe tepki yağdı.
