Hadise’den UNICEF videosu skandalı: Türkiye’yi “yardıma muhtaç” ülke olarak gösterdi I Eski eşinden dikkat çeken paylaşım
Hadise, Epstein listelerinde adı geçenler tarafından fonlanan UNICEF için Ramazan videosu hazırladı. Hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan'la birlikte anarak Türkiye'yi yardıma muhtaç bir ülke olarak konumlandırdı. Gelen eleştirilerin ardından sanatçı, UNICEF ile yollarını ayırdığını açıkladı.Eski eşi Mehmet Dinçerler'in "Her şey aslına rücu eder" paylaşımı dikkat çekti. Dinçerler, gelen yorumlara yanıt verdi.
