Hadise’den UNICEF videosu skandalı: Türkiye’yi “yardıma muhtaç” ülke olarak gösterdi I Eski eşinden dikkat çeken paylaşım

Hadise, Epstein listelerinde adı geçenler tarafından fonlanan UNICEF için Ramazan videosu hazırladı. Hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan'la birlikte anarak Türkiye'yi yardıma muhtaç bir ülke olarak konumlandırdı. Gelen eleştirilerin ardından sanatçı, UNICEF ile yollarını ayırdığını açıkladı.Eski eşi Mehmet Dinçerler'in "Her şey aslına rücu eder" paylaşımı dikkat çekti. Dinçerler, gelen yorumlara yanıt verdi.

Hadise, 2022 yılında UNICEF tarafından "Çocuk Hakları Savunucusu" olarak görevlendirildi. Hadise, Epstein listelerinde adı geçenler tarafından fonlanan UNICEF'i kullanarak Ramazan-ı Şerif ve yardım kampanyalarına ilişkin paylaşımları ile Türkiye'ye yönelik bir algı çalışması yürüttü.

GAZZE VE SUDAN İLE TÜRKİYE'Yİ BİR TUTTU

Çektiği videoda Türkiye'yi yardıma muhtaç bir ülke olarak konumlandıran Hadise, Gazze ve Sudan ile Türkiye'yi bir tuttu. Hadise, "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol"dedi.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Gelen baskı ve eleştirilerin ardından açıklama yapan Hadise, metnin UNICEF tarafından iletildiğini ve ülkeyi küçük düşürme gibi bir niyeti olmadığını ifade etti. Ancak bu savunma kamuoyunu tatmin etmedi. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine UNICEF ile iş birliğini sonlandırdığını duyurdu.

"HER ŞEY ASLINA RÜCU EDER"

Tartışmalara bir yorum da yazar Sevda Türküsev'den geldi. Türküsev, Hadise'nin yaşadığı linç sürecine dikkat çekerek, şarkıcının 2022 yılında evlenip beş ay sonra boşandığı eski eşi Mehmet Dinçerler'in"Her şey aslına rücu eder" paylaşımını Hadise'ye gönderme olarak değerlendirdi. Bu yorum kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İDDİALARI REDDETTİ

Dinçerler ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları reddetti. Gündemi takip etmediğini ve paylaşımının okullarda gördüğü Ramazan etkinlikleriyle ilgili olduğunu belirten Dinçerler, tartışmaya dahil edilmek istemediğini ifade etti.

"BU TARZ GÜNDEMLERİ TAKİP ETMİYORUM"

Mehmet Dinçerler,"Sevda Hanım selamlar, bu tarz gündemleri takip etmiyorum. Beni ilgilendirmeyen konularla alakalı yorum yapmayı kendime yakıştırmam. Ben bu paylaşımı dün akşam okullarda gördüğüm Ramazan etkinlikleri için yaptım. Konuya beni dahil etmezseniz çok sevinirim. Hayırlı akşamlar." şeklinde açıklama yaptı.

