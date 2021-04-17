Hadise’den Reza Zarrab ile Ebru Gündeş iddiasına sert çıkış! “Kimse benim namusumu lekeleyemez!”

Son dakika! Ebru Gündeş'in ihanete uğradığı gerekçesiyle 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı davada Hadise'nin de isminin geçtiği iddia edilmişti. İddiaya göre; bir dönem Ebru Gündeş ile O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yapan Hadise, Reza Zarrab ile Amerika'da birçok kez bir araya geldi. Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise'den, magazin gündeminde bomba etkisi yaratan haberlerle ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabında yazılı açıklamada bulunan şarkıcı, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" dedi. İşte Hadise'nin çok konuşulan iddialara verdiği yanıt…

17.04.2021 16:16 - Son Güncelleme: 17.04.2021 16:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





