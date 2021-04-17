Hadise’den Reza Zarrab ile Ebru Gündeş iddiasına sert çıkış! “Kimse benim namusumu lekeleyemez!”
Son dakika! Ebru Gündeş'in ihanete uğradığı gerekçesiyle 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a açtığı davada Hadise'nin de isminin geçtiği iddia edilmişti. İddiaya göre; bir dönem Ebru Gündeş ile O Ses Türkiye'de birlikte jüri üyeliği yapan Hadise, Reza Zarrab ile Amerika'da birçok kez bir araya geldi. Miami'ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına aktarmalı uçuş yaptığı da iddia edilen ünlü şarkıcı Hadise'den, magazin gündeminde bomba etkisi yaratan haberlerle ilgili açıklama geldi. Sosyal medya hesabında yazılı açıklamada bulunan şarkıcı, "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez!" dedi. İşte Hadise'nin çok konuşulan iddialara verdiği yanıt…
17.04.2021 16:16
- Son Güncelleme: 17.04.2021 16:16
Ebru Gündeş, kızı Alara'nın babası Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen dava haberinin ardından ise şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı.
Gündeş'in Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği davaya ünlü şarkıcı Hadise'nin de adı karıştı.
Ebru Gündeş ile "O Ses Türkiye" yarışmasında bir dönem jüri koltuğuna oturan, programda ve ev ortamında da sürekli bir arada olan Hadise'nin Zarrab ile ilişki yaşadığı iddia edildi.
HADİSE'DEN YANIT GECİKMEDİ!
Hadise, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak söz konusu iddialara adeta ateş püskürdü. İddiaları asılsız olduğunu belirten Hadise, hakkını mahkemede arayacağını belirterek Instagram sayfasında yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil"