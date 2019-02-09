Hadise'den olay yaratan Murat Boz ve Aslı Enver paylaşımı 'Anlatmak zorunda değiliz...'

İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMI

Hadise şu paylaşımıyla dikkat çekti: "İsmini sakladım küçük kız, eminim annen baban ailen görseler şu mesajını üzülürler, utanırlar hatta. Sosyal medyada küçücük çocukların neden hesapları var? Biraz daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu sizce? Konu uzun konu. Son kez yazıyorum. Murat benim canım arkadaşım. Aslı'mı da çok seviyorum. Kendi kendinize hayaller kurup gruplar oluşturmayın çocuklar. Yeter. Saygı edep!