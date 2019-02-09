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Hadise'den olay yaratan Murat Boz ve Aslı Enver paylaşımı 'Anlatmak zorunda değiliz...'

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada küplere bindi. Hadise ile Murat Boz hakkında çıkan aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Aynı programda yer alan alan ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığının nedeni olduğu söylenmişti. Bu iddialar ortaya atılmaya devam edince Hadise kendisine yorum yapan bir takipçisine öyle bir yanıt verdi ki yer yerindne oynadı.

09.02.2019 13:17 - Son Güncelleme: 09.02.2019 13:17
Hadise'den olay yaratan Murat Boz ve Aslı Enver paylaşımı 'Anlatmak zorunda değiliz...'

Aynı programda birlikte jüri üyeliği yapan Murat Boz ve Hadise'nin sürekli olarak haklarında aşk iddiaları çıkıyor malumunuz. Birbirlerine çok yakıştırıldıklarında mıdır bilinmez bu iddialar devamlı sosyal medyanın gündeminde.

Hadise'den olay yaratan Murat Boz ve Aslı Enver paylaşımı 'Anlatmak zorunda değiliz...'

AYRILIK NEDENİ HADİSE DENMİŞTİ

Daha önce 2 kez ayrılıp barışan Aslı Enver ve Murat Boz çiftinin ayrılık nedenlerinin de Hadise olduğu iddialar arasındaydı.

Hadise'den olay yaratan Murat Boz ve Aslı Enver paylaşımı 'Anlatmak zorunda değiliz...'

Bu konu hakkında sosyal medyada birçok yorum yapılınca Hadise adeta küplere bindi. Takipçisinin "Murat ve Aslı'nın arasına girme" şeklindeki yorumuna tepki gösteren Hadise, imla hatalarıyla dolu sert bir yanıt verdi.

Hadise'den olay yaratan Murat Boz ve Aslı Enver paylaşımı 'Anlatmak zorunda değiliz...'

İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMI

Hadise şu paylaşımıyla dikkat çekti: "İsmini sakladım küçük kız, eminim annen baban ailen görseler şu mesajını üzülürler, utanırlar hatta. Sosyal medyada küçücük çocukların neden hesapları var? Biraz daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu sizce? Konu uzun konu. Son kez yazıyorum. Murat benim canım arkadaşım. Aslı'mı da çok seviyorum. Kendi kendinize hayaller kurup gruplar oluşturmayın çocuklar. Yeter. Saygı edep!

Hadise'den olay yaratan Murat Boz ve Aslı Enver paylaşımı 'Anlatmak zorunda değiliz...'

Lütfen rica ediyoruz! Kimseye kendimizi anlatmak zorunda değiliz ayrıca, ama bu tarz mesajlar gördüğümde artık gerçekten ağzım açık mesajlarınızı okuyor, şaşkınlıkla sizin yerinize utanıyorum."

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