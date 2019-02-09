Hadise'den olay yaratan Murat Boz ve Aslı Enver paylaşımı 'Anlatmak zorunda değiliz...'
Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada küplere bindi. Hadise ile Murat Boz hakkında çıkan aşk iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Aynı programda yer alan alan ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmiş hatta Murat Boz ile Aslı Enver'in ayrılığının nedeni olduğu söylenmişti. Bu iddialar ortaya atılmaya devam edince Hadise kendisine yorum yapan bir takipçisine öyle bir yanıt verdi ki yer yerindne oynadı.
İŞTE HADİSE'NİN O PAYLAŞIMI
Hadise şu paylaşımıyla dikkat çekti: "İsmini sakladım küçük kız, eminim annen baban ailen görseler şu mesajını üzülürler, utanırlar hatta. Sosyal medyada küçücük çocukların neden hesapları var? Biraz daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu sizce? Konu uzun konu. Son kez yazıyorum. Murat benim canım arkadaşım. Aslı'mı da çok seviyorum. Kendi kendinize hayaller kurup gruplar oluşturmayın çocuklar. Yeter. Saygı edep!