Hadise'den olay itiraf! Mehmet Dinçerlerden boşandıktan sonra Galatasaraylı yıldız Icardi ile anılmıştı: "Sevdiğim Murat Boz..."

Ünlü şarkıcı, 2009 yılında "Düm Tek Tek" ile adeta Avrupa'yı salladı. Aradan geçen 14 yıla rağmen o şarkı, zirveden inmedi. Türkiye'nin 2013 yılından bu yana katılmadığı yarışma, her ay en çok dinlenen şarkılarını YouTube hesabından yayınlıyor.Tüm dünyadan ilgiyle takip edilen uluslararası müzik yarışmasının resmi kanalında aralık ayının en çok dinlenen performansları da listelendi. Hadise'nin 2009 Türkiye performansı, 20 performansın yer aldığı listede 2. sıraya yerleşti.