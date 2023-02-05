Hadise'den olay itiraf! Mehmet Dinçerlerden boşandıktan sonra Galatasaraylı yıldız Icardi ile anılmıştı: "Sevdiğim Murat Boz..."
Hadise'den olay itiraf! Mehmet Dinçerlerden boşandıktan sonra Galatasaraylı yıldız Icardi ile anılmıştı, yıllar önce verdiği ropörtajda bir erkekte tahammül edemediği konuyu anlatan ve en sevdiği ismin Murat Boz olduğunu açıklayan Hadise, Eurovision yıllarına götürdü. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ve özel hayatıyla son dönemde gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise'nin yıllar önce yaptığı o açıklamanın detayları...
"SEVDİĞİM MURAT BOZ..."
Hadise'den olay itiraf! Mehmet Dinçerlerden boşandıktan sonra Galatasaraylı yıldız Icardi ile anılmıştı...
Ünlü şarkıcı, 2009 yılında "Düm Tek Tek" ile adeta Avrupa'yı salladı. Aradan geçen 14 yıla rağmen o şarkı, zirveden inmedi. Türkiye'nin 2013 yılından bu yana katılmadığı yarışma, her ay en çok dinlenen şarkılarını YouTube hesabından yayınlıyor.Tüm dünyadan ilgiyle takip edilen uluslararası müzik yarışmasının resmi kanalında aralık ayının en çok dinlenen performansları da listelendi. Hadise'nin 2009 Türkiye performansı, 20 performansın yer aldığı listede 2. sıraya yerleşti.
O zamanlar Sinan Akçıl ile fırtınalı bir aşk yaşayan Hadise'nin ilişkisi bitmiş ardından ünlü şarkıcı peş peşe çıkardığı şarkılarıyla gündemden düşmemişti. Yıllar öncesine ait bir ropörtajla gündeme gelen Hadise, "Bir erkekte egoya tahammül edemem" ve "En sevdiğim insan Murat Boz" açıklamasıyla gündeme geldi.
Hadise'nin adı bir dönem arkadaşı Murat Boz'la da aşk dedikodularına karışmış ancak bu iddia hiçbir zaman belgelenememişti.
30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise, Icardi ile aşk mı yaşıyor?