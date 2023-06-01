Hadise'den 'metres' sözlerine olay tazminat! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşkını ifşalayan Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil...
Hadise'den 'metres' sözlerine istediği tazminat miktarı gündeme bomba gibi düştü. Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşkını ifşalayan Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in peşini bırakmayan Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya ve televizyon programına bakın ne kadarlık tazminat davası açtı.
Hadise'den 'metres' sözlerine olay tazminat! Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşkını ifşalayan Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil'in peşini bırakmayan Hadise Bakın ne kadar tazminat istedi.
Şarkıcı Hadise, Reza Zarrab'la ilişki yaşadığını öne sürerek kendisine ağır hakaretlerde bulunduğu, ayrıca onur, şeref ve saygınlığını zedeledikleri iddiasıyla program sunucuları Bircan Bali, Seren Serengil, Arto ve televizyon programına 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
"ŞANTAJ" VURGUSU
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, ''Davalılar Bircan Bali, Arto olarak tanınan Harutyan Dalga ve Seren Serengil, davalı kanalda yayınlanan programda yorumcudurlar. Tarafların gazeteci olmadığı, hayatlarının hiçbir aşamasında magazin muhabirliği dahi yapmadıkları, basın mensubu da olmadıkları öncelikle vurgulanması gereken hususlardır. Davalılar her gün müvekkilin kişilik haklarına saldırarak Reza Zarrab ile birlikte olduğunu, Zarrab ile güncel olmayan haberleri, müvekkille ilgili her güncel habere sokuşturarak adeta konuyu sıcak tutmaya çalışmakta, bu konu ile müvekkilin toplumdaki itibarını ve marka değerini zedelemeye çalışmakta ve bu konuda ellerinde delil olduğunu, bu delilleri kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek şantaj yapmaktadırlar'' ifadelerine yer verildi.
"METRES, VERGİ KAÇAKCISI..."
Davalıların iki yıldır müvekkilinin kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ve özel hayatına tecavüz ettiğini dava dilekçesinde anlatan davacı Hadise'nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Türkiye'de bir pop star, ulusal kanalda her gün şantaj ve tehdide maruz kalmaktadır. 'Skandallar kraliçesi', 'metres', 'vergi kaçakçısı' ve daha birçok korkunç sıfat ile basın ve ifade özgürlüğüne ters düşecek yakıştırmalarla anılan müvekkili toplum, elleri cebinde uzaktan izlemektedir."