Hadise'den Mehmet Dinçerler itirafı "Ben beceremedim evliliği ama..." 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise sahnede içini döktü
İş insanı Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı 30 Nisan'da evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Öte yandan Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları da günlerce konuşulmuştu. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. O gün bugündür attığı her adım olay olan Hadise bu kez sahnede yaptığı evlilik itirafıyla gündemde. İşte detaylar...
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.
"BEN HADİSE'YİM SANA HER GÜN KAHVALTI HAZIRLAYAMAM"
Söylemezsem Olmaz'da biten Hadise-Mehmet Dinçerler evliliği hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İddianın sahibi Bircan Bali. Bali şu sözleri kullanmıştı:
Mehmet Dinçerler'in çok üzülerek bunu birine anlattığını duydum. Hadise bir kere kahvalı hazırlamış. Mehmet 'Ne kadar güzel ellerine sağlık, alışırım' diyerek memnuniyetini dile getirmiş.