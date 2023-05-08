Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise'den Mehmet Dinçerler itirafı "Ben beceremedim evliliği ama..." 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise sahnede içini döktü

Hadise'den Mehmet Dinçerler itirafı "Ben beceremedim evliliği ama..." 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise sahnede içini döktü

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı 30 Nisan'da evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Öte yandan Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları da günlerce konuşulmuştu. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. O gün bugündür attığı her adım olay olan Hadise bu kez sahnede yaptığı evlilik itirafıyla gündemde. İşte detaylar...

08.05.2023 11:46 - Son Güncelleme: 08.05.2023 12:07
Hadise’den Mehmet Dinçerler itirafı Ben beceremedim evliliği ama... 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise sahnede içini döktü

Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti bitmesine ama arkasından iddialar, dedikodular ve göndermeler bitmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’den Mehmet Dinçerler itirafı Ben beceremedim evliliği ama... 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise sahnede içini döktü

Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.

Hadise’den Mehmet Dinçerler itirafı Ben beceremedim evliliği ama... 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise sahnede içini döktü

TEK CELSEDE BİTTİ!

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.

Hadise’den Mehmet Dinçerler itirafı Ben beceremedim evliliği ama... 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise sahnede içini döktü

"BEN HADİSE'YİM SANA HER GÜN KAHVALTI HAZIRLAYAMAM"

Söylemezsem Olmaz'da biten Hadise-Mehmet Dinçerler evliliği hakkında flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İddianın sahibi Bircan Bali. Bali şu sözleri kullanmıştı:

Hadise’den Mehmet Dinçerler itirafı Ben beceremedim evliliği ama... 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise sahnede içini döktü

Mehmet Dinçerler'in çok üzülerek bunu birine anlattığını duydum. Hadise bir kere kahvalı hazırlamış. Mehmet 'Ne kadar güzel ellerine sağlık, alışırım' diyerek memnuniyetini dile getirmiş.

SON DAKİKA