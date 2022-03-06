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Hadise'den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti

Hadise'den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti, Hadise Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise yaşadığı aşkla ve evlilik süreci ile sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'hamilelik' iddilarına canlı yayında yanıt veren Hadise, 'kadının gücünü hafife alma' notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının 3 milyon lira değerindeki yüzüğünü daha fazla konuşulmaması adına özel kasasına koyduğu ileri sürülmüştü. Son fotoğrafta parmağında görülen yüzük yine gündemde...

06.03.2022 13:39 - Son Güncelleme: 06.03.2022 13:39
Hadise’den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti

HADİSE'DEN KAS ŞOV!

3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti... Hadise Instagram'dan paylaştı, o detay dikkatlerden kaçmadı, kısa sürede gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise’den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı.

Hadise’den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti

Hadise'nin, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kendisine evlenme teklif ederken verdiği, günlerce gündemden düşmeyen pırlanta yüzüğü daha fazla konuşulmaması için bir süre takmamaya karar verdiği ileri sürüldü.

Hadise’den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti

İddiaya göre şarkıcı, 3 milyon lira değerinde olduğu söylenen yüzüğü bankadaki özel kasasına koymuş. Mehmet Dinçerler'in şirketinin bankalara olan borcu yüzünden yüzüğe de el konulabileceği iddia edilmişti.

Hadise’den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti

Önceki gün sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan Hadise'nin bu kareleri dikkat çekti.

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