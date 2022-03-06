Hadise'den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti
Hadise'den kas şov! Sosyal medyadan paylaştı o detay dikkatlerden kaçmadı olay oldu! 3 milyonluk yüzüğü özel kasasına koyduğu söylenmişti, Hadise Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Aradığı aşkı iş insanı Mehmet Dinçerler'de bulan Hadise yaşadığı aşkla ve evlilik süreci ile sık sık adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'hamilelik' iddilarına canlı yayında yanıt veren Hadise, 'kadının gücünü hafife alma' notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü şarkıcının 3 milyon lira değerindeki yüzüğünü daha fazla konuşulmaması adına özel kasasına koyduğu ileri sürülmüştü. Son fotoğrafta parmağında görülen yüzük yine gündemde...
06.03.2022 13:39 - Son Güncelleme: 06.03.2022 13:39
Hadise'nin, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in kendisine evlenme teklif ederken verdiği, günlerce gündemden düşmeyen pırlanta yüzüğü daha fazla konuşulmaması için bir süre takmamaya karar verdiği ileri sürüldü.