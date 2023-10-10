Hadise’den kalçasına kadar uzanan dekoltesiyle gece yarısı yılan dansı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Ne yapıyorsun bacım?

Özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Hadise, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası ve Mehmet Dinçerler'le 5 ay süren evliliğiyle uzun bir süre adından söz ettirdi. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve kalçasına kadar uzanan dekolteli elbisesiyle yaptığı yılan dansını gece yarısı paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma birçok tepki geldi. İşte o paylaşım...