Hadise’den kalçasına kadar uzanan dekoltesiyle gece yarısı yılan dansı! Tepkiler çığ gibi büyüdü: Ne yapıyorsun bacım?

Özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde yer alan Hadise, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası ve Mehmet Dinçerler'le 5 ay süren evliliğiyle uzun bir süre adından söz ettirdi. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Hadise, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve kalçasına kadar uzanan dekolteli elbisesiyle yaptığı yılan dansını gece yarısı paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma birçok tepki geldi. İşte o paylaşım...
Attığı her adımla adından söz ettiren Hadise, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin manşetlerinde yer aldı.
Ünlü şarkıcı, özellikle Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiası ve Mehmet Dinçerler'le 5 ay süren evliliğiyle uzun bir süre adından söz ettirdi.
Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımlarıyla da bolca gündem oldu.