Hadise'den çok konuşulacak tercih! Hadise'nin dudak uçuklatan arabası görenleri şaşırttı... (Ünlülerin arabaları)

Hadise, geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine toplamıştı. Hayvanseverler tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen Hadise, "Kürküm sahte" dese de kürkünün gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Son günlerde okların hedefindeki isim olan başarılı şarkıcı araba seçimiyle sevenlerini şaşırttı. İşte Hadise'nin ve diğer ünlülerin dudak uçuklatan arabaları...

21.02.2019 19:02 - Son Güncelleme: 21.02.2019 19:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





