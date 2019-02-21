GaleriMagazin

Hadise'den çok konuşulacak tercih! Hadise'nin dudak uçuklatan arabası görenleri şaşırttı... (Ünlülerin arabaları)

Hadise, geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine toplamıştı. Hayvanseverler tarafından yoğun bir şekilde eleştirilen Hadise, "Kürküm sahte" dese de kürkünün gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Son günlerde okların hedefindeki isim olan başarılı şarkıcı araba seçimiyle sevenlerini şaşırttı. İşte Hadise'nin ve diğer ünlülerin dudak uçuklatan arabaları...

21.02.2019 19:02 - Son Güncelleme: 21.02.2019 19:22
Hadise'den çok konuşulacak tercih! Hadise'nin dudak uçuklatan arabası görenleri şaşırttı... (Ünlülerin arabaları)

Geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine toplayan Hadise, hayvanseverler tarafından da yoğun bir şekilde eleştirilmişti.

Hadise'den çok konuşulacak tercih! Hadise'nin dudak uçuklatan arabası görenleri şaşırttı... (Ünlülerin arabaları)

Son günlerde okların hedefindeki isim olan başarılı şarkıcı araba seçimiyle sevenlerini şaşırttı.

Hadise'den çok konuşulacak tercih! Hadise'nin dudak uçuklatan arabası görenleri şaşırttı... (Ünlülerin arabaları)

İşte Hadise'nin ve diğer ünlülerin dudak uçuklatan arabaları...

Hadise'den çok konuşulacak tercih! Hadise'nin dudak uçuklatan arabası görenleri şaşırttı... (Ünlülerin arabaları)

Hadise'nin lüks VIP aracı.

Hadise'den çok konuşulacak tercih! Hadise'nin dudak uçuklatan arabası görenleri şaşırttı... (Ünlülerin arabaları)

Hadise geçtiğimiz aylarda lüks VIP aracını yakın arkadaşının düğünü için tahsis etti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Melike Taner kimdir? Melike Taner'in yaşını öğrenince ağzınız açık kalacak! Melike Taner'den olay paylaşım!
Melike Taner kimdir? Melike Taner'in yaşını öğrenince ağzınız açık kalacak! Melike Taner'den olay paylaşım!