Hadise'den boşandıktan sonra Mehmet Dinçerler ilk kez ortaya çıktı! Robot süpürge ve gümüş tepsi iddiaları karşısında....
Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrılığının yankıları dinmek bilmiyor... Hadise ile Mehmet Dinçerler çifti, 5 ay önce tek bir karenin bile sızmadığı bir törenle evlenmişti. Çırağan Sarayı'nda başlayan evlilik 5 ay sonra Beykoz Adliyesi'nde son buldu. Biten evliliğin ardından bu kez de borç, eşya paylaşımlarının ardı arkası kesilmiyor. Mehmet Dinçerler, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Şarkıcıyla yaşadığı evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsi aldığı ileri sürülen Dinçerler, bakın bu soru karşısında ne yaptı.
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanmasının ardından bir türlü sular durulmuyor. Ayrılığın ardından ilk kez görüntülenen Mehmet Dinçler bakın hakkındaki iddialar karşısında ne yaptı.
KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16:00'da görüldü. Duruşmaya iki taraf da katılmadı.
HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
Gündemden düşmeyen boşanma davasında bugün büyük gündü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin çekişmeli boşanma davası saat 16.15'te Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya ünlü şarkıcı ve iş insanı katılmadı, taraf avukatlarıysa mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sonu mahkeme ünlü çiftin tek celsede boşanmasına hükmetti.