Hadise'den bomba Kaan Yıldırım hamlesi! Mehmet Dinçerler’in biricik aşkı harekete geçti bir çırpıda sildirdi
Hadise'den bomba Kaan Yıldırım hamlesi! Oyuncu Kaan Yıldırım ile evliliğin eşiğinden dönen ünlü şarkıcı Hadise, sürpriz ayrılık kararının ardından aradığı aşkı Mehmet Dinçerler'de bulmuştu. Dinçerler'le mutlu bir birliktelik sürdüren şarkıcıdan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü şarkıcının Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sol el bileğine "h&k" şeklinde yaptırdığı dövmesini sildirdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
07.12.2021 21:09
- Son Güncelleme: 07.12.2021 21:09
Evlenmeleri beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçen haziran ayında ayrılık kararı alarak hayranlarını şaşırtmıştı.
Ünlü şarkıcı Hadise, sürpriz ayrılığın ardından iş insanı Mehmet Dinçerler'le yeni bir aşka yelken açmıştı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hadise, son hamlesiyle yine çok konuşuldu.
Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu dönemde sol el bileğine "h&k" şeklinde dövme yaptıran Hadise'nin bu dövmeyi aylar sonra sildiği ortaya çıktı.