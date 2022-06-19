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Haberler Magazin Hadise'den 'bebek sana çok yakışacak' yorumları yağdırtan kare! Yeğeni ve kız kardeşiyle helikopter önündeki mini elbiseli pozları olay!

Hadise'den 'bebek sana çok yakışacak' yorumları yağdırtan kare! Yeğeni ve kız kardeşiyle helikopter önündeki mini elbiseli pozları olay!

Hadise'ye 'bebek sana çok yakışacak' yorumları yağıyor! Yeğeni ve kız kardeşiyle helikopter önündeki mini elbiseli pozları olay! Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde bikinili fotoğrafları ile dikkat çekmiş hatta eşi Mehmet Dinçerler tarafından kıyafetlerine veto geldiği yönünde iddialarla gündeme gelmişti. Giyim tarzında değişikliğe giden ve bu haliyle çok daha beğenilen Hadise, Instagram'dan son olarak yeğeni ve kız kardeşi ile yeni fotoğraflar paylaştı. Hadise'nin paylaşımında helikopter detayı dikkat çekerken, ünlü şarkıcıya, "bebek sana çok yakışacak" yorumları da yağdı.

19.06.2022 11:41 - Son Güncelleme: 19.06.2022 11:41
Hadise’den ’bebek sana çok yakışacak’ yorumları yağdırtan kare! Yeğeni ve kız kardeşiyle helikopter önündeki mini elbiseli pozları olay!

Hadise'den 'bebek sana çok yakışacak' yorumları yağdırtan kare! Yeğeni ve kız kardeşiyle helikopter önündeki mini elbiseli pozları gündeme bomba gibi düşen Hadise sosyal medya gündeminde.

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Hadise’den ’bebek sana çok yakışacak’ yorumları yağdırtan kare! Yeğeni ve kız kardeşiyle helikopter önündeki mini elbiseli pozları olay!

İlk başlarda Mehmet Dinçerler ile ilişkisini gözlerden uzak yaşayan ancak daha sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Hadise, geçtiğimiz Ocak ayında evlilik teklifi aldı.

Hadise’den ’bebek sana çok yakışacak’ yorumları yağdırtan kare! Yeğeni ve kız kardeşiyle helikopter önündeki mini elbiseli pozları olay!

Evlilik teklifi aldığına dair bir video çeken ve bu video ile sosyal medyada gündem olan şarkıcı, geçtiğimiz hafta ani bir şekilde evlendi. Sadece aile ve dostlarının katılımıyla dünyaevine giren çift, bayramın ardından balayına çıktı.

Hadise’den ’bebek sana çok yakışacak’ yorumları yağdırtan kare! Yeğeni ve kız kardeşiyle helikopter önündeki mini elbiseli pozları olay!

HADİSE'NİN ÖN BALAYI POZLARI

Hadise uzun süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile 30 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda evlendi. Nikaha sadece 20 kişi davet eden ünlü çift, haberin basına yansımaması için konukların görüntü almasını yasakladı.

Hadise’den ’bebek sana çok yakışacak’ yorumları yağdırtan kare! Yeğeni ve kız kardeşiyle helikopter önündeki mini elbiseli pozları olay!

Düğün yapıp yapmayacakları merak konusu olan çift, nişan sonrası yaptıkları Maldivler tatilinden görüntüler ile gündeme geldi.

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