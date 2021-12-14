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Haberler Magazin Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Hadise'den '90'lar disko' konsepti! Hadise'nin Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alırken sevgilisi Mehmet Dinçerler'e aşkını haykırdığı anlar çok konuşulmuştu. O açıklama magazin gündemine bomba gibi düşerken Bircan Bali, Dinçerler'i hedef almış ve iş insanının siyah noktalarıyla ilgili 'midem kalktı' ifadelerini kullanmıştı. Bali'nin sözleri tepki çekerken gözler Hadise'den gelecek yanıta çevrildi. Ancak Hadise, Bali'nin sözlerine kulak tıkayıp bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giyen şarkıcı, '90'lar disko' notunu düştüğü fotoğraflarıyla adeta ortalığı yıktı geçti. İşte Hadise'nin süper minisiyle verdiği o pozlar...

14.12.2021 23:28 - Son Güncelleme: 14.12.2021 23:28
Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Hadise'nin Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Şarkıcı' ödülünü alırken sevgilisi Mehmet Dinçerler'e aşkını haykırdığı anlar çok konuşulmuştu. O açıklama magazin gündemine bomba gibi düşerken Bircan Bali, Dinçerler'i hedef almış ve iş insanının siyah noktalarıyla ilgili 'midem kalktı' ifadelerini kullanmıştı. Bali'nin sözleri tepki çekerken gözler Hadise'den gelecek yanıta çevrildi. Ancak Hadise, Bali'nin sözlerine kulak tıkayıp bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı.

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Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, file çorabının üzerine giydiği ışıl ışıl elbisesi ile verdiği pozları art arda Instagram hesabında yayınladı.

Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Süper minisi ile boy gösteren Hadise, kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımının altına ise '90'lar disko' notunu ekledi.

Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının paylaşımına büyük ilgi göstererek Hadise'yi iltifat yağmuruna tuttu.

Hadise’den ‘90’lar disko’ konsepti! Fileli çorabının üzerine ışıl ışıl elbisesini giydi süper minisiyle sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ünlü şarkıcının hayranları, "Gözlerim kamaştı", "Yok böyle bir güzellik", "Ne giyse yakışıyor" yorumlarında bulundu.

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