Hadise yılbaşında Kıbrıs'ta! Konser ücreti dudak uçuklatan Hadise öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile tatil kaçamağı yapacak
Hadise yılbaşında Kıbrıs'ta! Konser ücreti dudak uçuklatan Hadise, öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile 3 günlük kaçamak yapacak. Ünlü şarkıcı yeni yılı sevgilisiyle Kıbrıs'ta karşılayacak. Yılbaşı gecesi için alacağı konser ücreti ile gündeme gelen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile kısa bir tatil yapmayı da planlıyor. Peki Hadise yılbaşında ne kadar kazanacak? İşte gündeme bomba gibi düşen rakamlar...
HADİSE YILBAŞINDA KIBRIS'TA!
Konser ücreti dudak uçuklatan Hadise öncesinde sevgilisi Mehmet Dinçerler ile tatil kaçamağı yapacak. İşte detaylar...
Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, törene de sevgilisiyle katıldı. Yeşil tül detaylı bir elbise tercih eden Hadise, ödülünü Burak Kut'un elinden aldı. Konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmale etmedi.
"TÜM GECE HEP ELİMİ TUTTUN TEŞEKKÜR EDERİM"
Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım, hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018'de de aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum" dedi.