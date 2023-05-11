Hadise 'yeniden evleniyor' dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler'le evliliği bitti denmişti yeni kareler olay: "Bomba geliyor"
Hadise 'yeniden evleniyor' dedirten paylaşımlar! 'Murda ile çok güzel uyum yakaladık' demişti peş peşe fotoğraflar ortalığı salladı, ikiliye sosyal medyada, "Bomba geliyor" yorumları yağdı. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Murda'nın çocuklarının annesiyle ilgili itirafı sonrası Hadise de ilk kez aşk iddialarına yanıt vermişti. Hadise ile Murda'dan gelen yeni paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
11.05.2023 09:48 - Son Güncelleme: 11.05.2023 09:55
Hadise 'yeniden evleniyor' dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler'le evliliği bitti denmişti, yeni kareler olay oldu sosyal medyada, "Bomba geliyor" , "Hadise evleniyor mu?" yorumları yağdı.