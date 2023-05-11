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Haberler Magazin Hadise 'yeniden evleniyor' dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler'le evliliği bitti denmişti yeni kareler olay: "Bomba geliyor"

Hadise 'yeniden evleniyor' dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler'le evliliği bitti denmişti yeni kareler olay: "Bomba geliyor"

Hadise 'yeniden evleniyor' dedirten paylaşımlar! 'Murda ile çok güzel uyum yakaladık' demişti peş peşe fotoğraflar ortalığı salladı, ikiliye sosyal medyada, "Bomba geliyor" yorumları yağdı. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Geçtiğimiz günlerde Murda'nın çocuklarının annesiyle ilgili itirafı sonrası Hadise de ilk kez aşk iddialarına yanıt vermişti. Hadise ile Murda'dan gelen yeni paylaşım gündeme bomba gibi düştü.

11.05.2023 09:48 - Son Güncelleme: 11.05.2023 09:55
Hadise ’yeniden evleniyor’ dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler’le evliliği bitti denmişti yeni kareler olay: Bomba geliyor

Hadise 'yeniden evleniyor' dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler'le evliliği bitti denmişti, yeni kareler olay oldu sosyal medyada, "Bomba geliyor" , "Hadise evleniyor mu?" yorumları yağdı.

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Hadise ’yeniden evleniyor’ dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler’le evliliği bitti denmişti yeni kareler olay: Bomba geliyor

Sosyal medya paylaşımıyla dikkat çeken Hadise evlilik iddiasıyla gündeme geldi.

Hadise ’yeniden evleniyor’ dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler’le evliliği bitti denmişti yeni kareler olay: Bomba geliyor

Murda ile yeni şarkısının klip çekimi karelerini paylaşan Hadise'nin son paylaşımına yorum yağdı.

Hadise ’yeniden evleniyor’ dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler’le evliliği bitti denmişti yeni kareler olay: Bomba geliyor

Bazı sosyal medya hesaplarında Hadise ile ilgil 'Yeniden mi evleniyor?' yorumları yapıldı.

Hadise ’yeniden evleniyor’ dedirten fotoğraflar! O görüntüler yüzünden Mehmet Dinçerler’le evliliği bitti denmişti yeni kareler olay: Bomba geliyor

Ancak Hadise geçtiğimiz günlerde Murda ile çıkan aşk dedikodularına yanıt vermişti.

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