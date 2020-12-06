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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 'ateş'li pozu sonrası şok gerçek! Meğer ünlü çift arasında...

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ateşli pozu sonrası şok gerçek! Ünlü çift, aşklarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak ayrıldıkları iddia edilen ikiliden ilk olarak Hadise, Yıldırım'ın köpeği Benek'in fotoğrafını paylaşarak iddiaları yalanlamış oldu. Ardından da oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile ateş başında çekildiği fotoğrafı paylaştı ve ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılmaması, hayranlarını sevindirirken, ikilinin yaş farkı merak edildi. İşte herkesin merak ettiği Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yaş farkı...

06.12.2020 12:11 - Son Güncelleme: 06.12.2020 12:14
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 'ateş'li pozu sonrası şok gerçek! Meğer ünlü çift arasında...

Ezgi Eyüboğlu'dan boşandıktan sonra aradığı aşkı şarkıcı Hadise'de bulan Kaan Yıldırım, sevgilisiyle ayrılık iddialarını ateş başından paylaştığı fotoğrafla noktaladı.

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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 'ateş'li pozu sonrası şok gerçek! Meğer ünlü çift arasında...

Ayrılık iddialarına bu fotoğrafla yanıt veren Kaan Yıldırım'ın paylaşımının ardından ikilinin arasındaki yaş farkı merak edildi.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 'ateş'li pozu sonrası şok gerçek! Meğer ünlü çift arasında...

İşte aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin yaş farkı ve ünlülerin yaşları...

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 'ateş'li pozu sonrası şok gerçek! Meğer ünlü çift arasında...

ASLIHAN KARALAR

27 Nisan 1999

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 'ateş'li pozu sonrası şok gerçek! Meğer ünlü çift arasında...

ESRA BİLGİÇ

14 Ekim 1992

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