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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın 'ateş'li pozu sonrası şok gerçek! Meğer ünlü çift arasında...

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ateşli pozu sonrası şok gerçek! Ünlü çift, aşklarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak ayrıldıkları iddia edilen ikiliden ilk olarak Hadise, Yıldırım'ın köpeği Benek'in fotoğrafını paylaşarak iddiaları yalanlamış oldu. Ardından da oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ile ateş başında çekildiği fotoğrafı paylaştı ve ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın ayrılmaması, hayranlarını sevindirirken, ikilinin yaş farkı merak edildi. İşte herkesin merak ettiği Hadise ve Kaan Yıldırım'ın yaş farkı...

06.12.2020 12:11 - Son Güncelleme: 06.12.2020 12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





