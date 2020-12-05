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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı iddialarına çiftten 'Ateşli' yanıt! Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyayı salladı

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan pazar pozu geldi. Ocak ayından bu yana birlikte olan çift, sosyal medya gündeminde yerini aldı. Daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evli olan Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Tüm bunlardan sonra önce Hadise'nin koronavirüse yakalanması ardından gelen ayrılık iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü. Ancak Hadise ve Kaan Yıldırım'dan gelen 'ateşli' paylaşım bu iddialara son noktayı koydu.

05.12.2020 09:26 - Son Güncelleme: 05.12.2020 09:48
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı iddialarına çiftten 'Ateşli' yanıt! Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyayı salladı

Bu yılın sürpriz aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım magazin kulislerinde ayrıldıkları iddia ediliyordu. Koronavirüse yakalanan Hadise'nin Yıldırım'ın evinden ayrılarak kendi evine geçtiği öne sürülmüştü.

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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı iddialarına çiftten 'Ateşli' yanıt! Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyayı salladı

Evlenecekleri konuşulan şarkıcı Hadise (35) ile oyuncu Kaan Yıldırım'ın (33) ayrıldığı iddia edilmişti.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı iddialarına çiftten 'Ateşli' yanıt! Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz ay Bodrum'da tatil yapan ikilinin, anlaşamadıkları için yollarını ayırdığı söylentiler arasındaydı.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı iddialarına çiftten 'Ateşli' yanıt! Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyayı salladı

Konuyla ilgili Kaan Yıldırım'dan paylaşım geldi.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı iddialarına çiftten 'Ateşli' yanıt! Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyayı salladı

HADİSE İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu, ateş eşliğinde sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

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