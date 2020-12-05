Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım ayrıldı iddialarına çiftten 'Ateşli' yanıt! Hadise ve Kaan Yıldırım sosyal medyayı salladı
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan pazar pozu geldi. Ocak ayından bu yana birlikte olan çift, sosyal medya gündeminde yerini aldı. Daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evli olan Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Tüm bunlardan sonra önce Hadise'nin koronavirüse yakalanması ardından gelen ayrılık iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Çiftin evleri ayrıldıktan sonra ilişkilerine de son verdiği öne sürüldü. Ancak Hadise ve Kaan Yıldırım'dan gelen 'ateşli' paylaşım bu iddialara son noktayı koydu.
05.12.2020 09:26
- Son Güncelleme: 05.12.2020 09:48
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