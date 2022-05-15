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Haberler Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler’in aşk yuvasına bakın! Hadise’nin özel isteği çok konuşuldu! İbrahim Çelikkol detayı ikiye bölmüştü...

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in aşk yuvasına bakın! Hadise’nin özel isteği çok konuşuldu! İbrahim Çelikkol detayı ikiye bölmüştü...

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in aşk yuvasına bakın! 30 Nisan Çırağan Saray'ında aile arasında bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in yeni adresleri belli olmuştu. Ünlü çiftin, geçtiğimiz gün boşanan Mihre-İbrahim Çelikkol çiftinin Riva Konakları'ndaki evini aylık 50 bin liraya kiraladığı ortaya çıkmıştı. İkilinin aşk yuvaları sosyal medyayı ikiye bölerken magazin gündeminde de büyük ses getirmişti. Attıkları her adım sevenleri tarafından yakından takip edilen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in lüks villalarına dair bir detay daha ortaya çıktı. Bir iç mimarla 250 bin liralık anlaşma yapan ünlü popçu, değişikliklere hızlıca başlanması talimatını verdi. Hadise'nin isteği ise çok konuşuldu. İşte detaylar...

15.05.2022 16:39 - Son Güncelleme: 15.05.2022 16:39
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in aşk yuvasına bakın! Hadise’nin özel isteği çok konuşuldu! İbrahim Çelikkol detayı ikiye bölmüştü...

Aylardır boşanıp boşanmadıkları merak edilen İbrahim Çelikkol ve Mihre Mutlu'nun dün gizli gizli tek celsede boşandıkları öğrenildi. İkilinin boşalttıkları evlerine ise Hadise ile Mehmet Dinçerler talip oldu.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler’in aşk yuvasına bakın! Hadise’nin özel isteği çok konuşuldu! İbrahim Çelikkol detayı ikiye bölmüştü...

30 Nisan Çırağan Saray'ında aile arasında bir düğünle evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, Riva'daki lüks villayı 50 bin TL'ye kiraladı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in aşk yuvasına bakın! Hadise’nin özel isteği çok konuşuldu! İbrahim Çelikkol detayı ikiye bölmüştü...

Hadise'nin, eğer burada yaşamaya alışırsa ikilinin burada değeri yaklaşık 15 milyon TL olan evlerden de satın almayı planladığı öğrenildi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in aşk yuvasına bakın! Hadise’nin özel isteği çok konuşuldu! İbrahim Çelikkol detayı ikiye bölmüştü...

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Yıkılan bir yuvanın üstüne yuva yapan çiftin bu kararı sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı "mekanların enerjisi" olduğunu savunarak çiftin bu kararının yanlış olduğunu söyledi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler’in aşk yuvasına bakın! Hadise’nin özel isteği çok konuşuldu! İbrahim Çelikkol detayı ikiye bölmüştü...

HANDE ERÇEL'İN KARDEŞİNE KOMŞU OLDULAR
Ayrıca çift bu sayede Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ve ünlü mimar eşi Caner Yıldırım'la da komşu olmuş oldu.

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