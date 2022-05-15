Hadise ve Mehmet Dinçerler’in aşk yuvasına bakın! Hadise’nin özel isteği çok konuşuldu! İbrahim Çelikkol detayı ikiye bölmüştü...

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Yıkılan bir yuvanın üstüne yuva yapan çiftin bu kararı sosyal medyayı da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı "mekanların enerjisi" olduğunu savunarak çiftin bu kararının yanlış olduğunu söyledi.