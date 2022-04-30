Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Davetlilere şoke eden uyarı! Hamile olduğu iddia edilmişti...

Ancak ünlü şarkıcı, net bir dille iddiaları yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."