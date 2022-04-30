RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Davetlilere şoke eden uyarı! Hamile olduğu iddia edilmişti...

Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Davetlilere şoke eden uyarı! Hamile olduğu iddia edilmişti...

Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlendi! İş insanı Mehmet Dinçerler ile yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan şarkıcı Hadise, geçen günlerde hamile olduğu yönündeki iddialarla gündeme gelmişti. İddiaları net bir şekilde yalanlayan Hadise, bu akşam iş insanı Mehmet Dinçerler ile Çırağan Sarayı'nda dünyaevine girdi. Aile arasında yapılan törende davetlilere yapılan uyarı dikkat çekti. İşte detaylar...

30.04.2022 23:07 - Son Güncelleme: 30.04.2022 23:18
Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Davetlilere şoke eden uyarı! Hamile olduğu iddia edilmişti...

Ünlü şarkıcı Hadise, yaklaşık bir yıl önce iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başladı. Geçen Ocak ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan ve 'evet' yanıtını veren Hadise, müjdeli haberi "Hikayemiz şimdi başlıyor" mesajını yayınladı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Davetlilere şoke eden uyarı! Hamile olduğu iddia edilmişti...

Ünlü çift, ilerleyen günlerde de aile arasında yapılan bir törenle nişan yüzüklerini taktı. Attıkları her adımla adlarından söz ettiren çift, nişanın ardından 'imam nikahı kıydılar' şeklindeki haberlerle gündeme geldi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Davetlilere şoke eden uyarı! Hamile olduğu iddia edilmişti...

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in imam nikahı kıymasının nedeni de ünlü şarkıcının hamile olması yönünde yorumlandı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Davetlilere şoke eden uyarı! Hamile olduğu iddia edilmişti...

Tüm bunlar konuşulurken sevgilisi ile kameralara yansıyan Hadise'nin karnını kamufle etmesi hamile iddialarını güçlendirdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlendi! Davetlilere şoke eden uyarı! Hamile olduğu iddia edilmişti...

Ancak ünlü şarkıcı, net bir dille iddiaları yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."

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