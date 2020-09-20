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Hadise ve Kaan Yıldırım'ın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 'Çocukları nasıl olur acaba?'

Hadise Instagram'dan çocukluk halini 'vintage me' notuyla paylaştı. Sevgilisi Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, son olarak 'Küçük Bir Yol' şarkısını piyasaya sürdü. Şarkının klibinde sevgilisinin sevimli dostuna da rol veren Hadise'nin, Benek bebeğe olan düşkünlüğünü bilmeyen yok. Paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam eden Hadise, çocukluk halini paylaştı. Hayranları ise boş durmadı ve Hadise'nin çocukluk halini Kaan Yıldırım'ın çocukluğu ile yan yana getirdi. İlişkilerinin evlilik yolunda ilerlediği konuşulan çiftin çocukluk halleri sosyal medyada 'Çocukları nasıl olur acaba?' gibi yorumlara neden oldu. İşte Hadise'nin paylaşımı ve Kaan Yıldırım'ın çocukluk hali...

20.09.2020 16:34 - Son Güncelleme: 20.09.2020 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





