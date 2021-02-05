Hadise ve Kaan Yıldırım bir daha ayrılmazlarsa yaza düğün var! Hadise hazırlıklara çoktan başladı

Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyormuş.