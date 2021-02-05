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Hadise ve Kaan Yıldırım bir daha ayrılmazlarsa yaza düğün var! Hadise hazırlıklara çoktan başladı

Magazin dünyasının bir küs bir dargın gözde çifti Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı tam gaz devam ediyor. Önceki gün Kaan Yıldırım'ın paylaştığı aşk fotoğrafının ardından, Hadise de aynı fotoğrafı Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşmıştı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan Hadise mutluluktan havalara uçuyor. İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini ifade eden hadise'nin evlenmesi an meselesi. Öyle ki Hadise hazırlıklara başladı bile.

05.02.2021 15:40 - Son Güncelleme: 05.02.2021 15:40
Hadise ve Kaan Yıldırım bir daha ayrılmazlarsa yaza düğün var! Hadise hazırlıklara çoktan başladı

2020 yılının sürpriz çiftlerinden biri olan Hadise ile Kaan Yıldırım, aşklarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Bir dargın bir barışık ilişkileri devam eden Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden güzel haber geldi.

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Hadise ve Kaan Yıldırım bir daha ayrılmazlarsa yaza düğün var! Hadise hazırlıklara çoktan başladı

Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine yeniden şans veren ünlü çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

Hadise ve Kaan Yıldırım bir daha ayrılmazlarsa yaza düğün var! Hadise hazırlıklara çoktan başladı

Hürriyet'in haberine göre; Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Kaan Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı Hadise önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlamış.

Hadise ve Kaan Yıldırım bir daha ayrılmazlarsa yaza düğün var! Hadise hazırlıklara çoktan başladı

Hadise'yi çok seven ve ona "Kızım" diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyormuş.

Hadise ve Kaan Yıldırım bir daha ayrılmazlarsa yaza düğün var! Hadise hazırlıklara çoktan başladı

AYRILIĞA UZUN SÜRE DAYANAMADILAR

Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım, 2020'nin son günlerinde yollarını ayırmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan Hadise ve Kaan Yıldırım, 4 gün sonra bir araya geldi.