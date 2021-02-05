Hadise ve Kaan Yıldırım bir daha ayrılmazlarsa yaza düğün var! Hadise hazırlıklara çoktan başladı
Magazin dünyasının bir küs bir dargın gözde çifti Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı tam gaz devam ediyor. Önceki gün Kaan Yıldırım'ın paylaştığı aşk fotoğrafının ardından, Hadise de aynı fotoğrafı Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşmıştı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan Hadise mutluluktan havalara uçuyor. İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini ifade eden hadise'nin evlenmesi an meselesi. Öyle ki Hadise hazırlıklara başladı bile.
05.02.2021 15:40
- Son Güncelleme: 05.02.2021 15:40