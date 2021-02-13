Hadise ve Kaan Yıldırım aşka geldi pozların ardı arkası kesilmiyor! '2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi ki…' diyip ayrılmıştı
Magazin dünyasının bir küs bir dargın gözde çifti Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı tam gaz devam ediyor. Önceki gün Kaan Yıldırım'ın paylaştığı aşk fotoğrafının ardından, Hadise de aynı fotoğrafı Instagram'ının hikaye bölümünden paylaşmıştı. Sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinde kalan Hadise mutluluktan havalara uçuyor. İlişkisinde her şeyin yolunda gittiğini ifade eden hadise'nin evlenmesi an meselesi. Öyle ki Hadise hazırlıklara başladı bile.
Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Hadise, "Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.
BARIŞTIKLARINI HADİSE DUYURDU
Ancak ayrılığa dayanamayan ikili, aşklarına bir şans daha verdi. Hatta Hadise geçtiğimiz haftalarda reklam yüzü olduğu markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamış ve "Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz" demişti.