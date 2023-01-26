Hadise taytını çekti sütyensiz spor pozları olay! Önce çömeldi sonra pufun üstünde... Görenlerin aklında tek bir isim: 'Songül Karlı'
Hadise taytını çekti sütyensiz spor pozları olay! Önce çömeldi sonra pufun üstünde... Görenlerin aklında tek bir isim yer aldı; Songül Karlı... Başından bir evlilik geçen Hadise boşanmanın ardından sosyal medyada oldukça aktif yer alıyor. Son olarak tatil kareleri ile dikkat çeken Hadise Instagram'da bu kez de spor salonundan paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Hadise'yi görenlerin aklına bir dönem iç çamaşırsız spor pozlarıyla gündemden düşmeyen Songül Karlı geldi.
26.01.2023 15:56 - Son Güncelleme: 26.01.2023 16:02
Hadise taytını çekti sütyensiz spor pozları olay! Önce çömeldi sonra pufun üstünde poz verdi, görenlerin aklında tek bir isim yer aldı; Songül Karlı...
Son dönemde sosyal medya pozlarıyla sık sık dikkat çeken Hadise son olarak tatil paylaşımıyla adından söz ettirmişti.
Kar tatilinden sonra hayatına kaldığı yerden devam eden Hadise Instagram'dn spor karelerini paylaştı.
Spor salonundan paylaşım yapan Hadise'yi görenlerin aklına iç çamaşırsız bu karesi ile günlerce konuşulan Songül Karlı geldi.