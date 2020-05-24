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Hadise Survivor 2020 Anlat Bakalım için kamera karşısına geçti, videosu olay oldu! 'Gözlerinin içi gülüyor'

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Survivor Birleşme Partisi'ne sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinden katılan Hadise bu kez de Anlat Bakalım da ekranlara geliyor. Survivor 2020'de Ramazan Bayramı'na özel bir program hazırlayan Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununa ünlü isimlerin katılacağını duyurmuştu. Yarışmada Yasin Obuz'un eşi olan Hadise, Instagram hesabından Survivor 2020 Anlat Bakalım programı öncesinde bir video yayınladı. Videoda en çok anne ve babasını özlediğini belirten Hadise, Survivor hakkında da bilgi verdi. Ancak Hadise'nin videosunda en çok dikkat çeken şey, 34 yaşındaki şarkıcının gözlerinin içinin parlamasıydı...

24.05.2020 19:18 - Son Güncelleme: 24.05.2020 19:57
Hadise Survivor 2020 Anlat Bakalım için kamera karşısına geçti, videosu olay oldu! 'Gözlerinin içi gülüyor'

Hadise, Survivor 2020 Anlat Bakalım Ramazan Bayramı programıyla TV8 ekranlarında Yasin Obuz ile eş olarak yarışacak. Acun Ilıcalı'nın açıklamasının ardından heyecanla beklenen Survivor yarışması öncesi, Hadise'den video geldi.

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Hadise Survivor 2020 Anlat Bakalım için kamera karşısına geçti, videosu olay oldu! 'Gözlerinin içi gülüyor'

Kamera karşısına geçen Hadise, güzelliği ile dikkat çekerken, gözlerinin içindeki parıltı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. 34 yaşındaki şarkıcı, karantina sürecinde en çok anne ve babasını özlediğini de dile getirmeyi ihmal etmedi.

Hadise Survivor 2020 Anlat Bakalım için kamera karşısına geçti, videosu olay oldu! 'Gözlerinin içi gülüyor'

Hadise, önceki gün görümcesi ile tanıştığı haberleriyle gündeme gelmişti. Oyuncu Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen güzel popçu, görümcesinden geçer notu aldı.

Hadise Survivor 2020 Anlat Bakalım için kamera karşısına geçti, videosu olay oldu! 'Gözlerinin içi gülüyor'

İşte Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım, eşi ve çocukları...

Hadise Survivor 2020 Anlat Bakalım için kamera karşısına geçti, videosu olay oldu! 'Gözlerinin içi gülüyor'
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