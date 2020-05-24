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Hadise Survivor 2020 Anlat Bakalım için kamera karşısına geçti, videosu olay oldu! 'Gözlerinin içi gülüyor'

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ediyor. Survivor Birleşme Partisi'ne sevgilisi Kaan Yıldırım'ın evinden katılan Hadise bu kez de Anlat Bakalım da ekranlara geliyor. Survivor 2020'de Ramazan Bayramı'na özel bir program hazırlayan Acun Ilıcalı, Survivor 2020 Anlat Bakalım oyununa ünlü isimlerin katılacağını duyurmuştu. Yarışmada Yasin Obuz'un eşi olan Hadise, Instagram hesabından Survivor 2020 Anlat Bakalım programı öncesinde bir video yayınladı. Videoda en çok anne ve babasını özlediğini belirten Hadise, Survivor hakkında da bilgi verdi. Ancak Hadise'nin videosunda en çok dikkat çeken şey, 34 yaşındaki şarkıcının gözlerinin içinin parlamasıydı...

24.05.2020 19:18 - Son Güncelleme: 24.05.2020 19:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





