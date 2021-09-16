Hadise sualtı paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kızı olan Hadise'ye bakın sosyal medyada yorum yağdı gözler Mehmet'i aradı
Hadise sualtı paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kızı olan şarkıcıyı gören yorum yağmuruna tuttu. Oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, son dönemde aşk hayatıyla ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmüyor. Attığı her adımla magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise, Instagram'dan 'mermaid' notlu karelerini yayınlandı. Kısa sürede yorum ve beğeni alan Hadise'nin paylaşımında hayranlarının gözleri Mehmet Dinçerler'i aradı.
16.09.2021 16:42
- Son Güncelleme: 16.09.2021 16:55