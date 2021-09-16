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Haberler Magazin Hadise sualtı paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kızı olan Hadise'ye bakın sosyal medyada yorum yağdı gözler Mehmet'i aradı

Hadise sualtı paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kızı olan Hadise'ye bakın sosyal medyada yorum yağdı gözler Mehmet'i aradı

Hadise sualtı paylaşımlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti! Deniz kızı olan şarkıcıyı gören yorum yağmuruna tuttu. Oyuncu Kaan Yıldırım ile yollarını ayırdıktan sonra Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, son dönemde aşk hayatıyla ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmüyor. Attığı her adımla magazin gündemine bomba gibi düşen Hadise, Instagram'dan 'mermaid' notlu karelerini yayınlandı. Kısa sürede yorum ve beğeni alan Hadise'nin paylaşımında hayranlarının gözleri Mehmet Dinçerler'i aradı.

16.09.2021 16:42 - Son Güncelleme: 16.09.2021 16:55
Hadise sualtı paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kızı olan Hadise’ye bakın sosyal medyada yorum yağdı gözler Mehmet’i aradı

Hadise sualtı paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kızı olan Hadise'ye bakın sosyal medyada yorum yağdı gözler Mehmet'i aradı...

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Hadise sualtı paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kızı olan Hadise’ye bakın sosyal medyada yorum yağdı gözler Mehmet’i aradı

Son dönemde Kaan Yıldırım'ın ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Hadise, Instagram'dan yeni kareler paylaştı.

Hadise sualtı paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kızı olan Hadise’ye bakın sosyal medyada yorum yağdı gözler Mehmet’i aradı

Oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilişkisinin başlaması kadar bitişi de gündeme bomba gibi düştü.

Hadise sualtı paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kızı olan Hadise’ye bakın sosyal medyada yorum yağdı gözler Mehmet’i aradı

İddiaya göre Hadise bir dönem yakın arkadaşı olan Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile birliktelik yaşadı hatta bu evlilikten bir de hamile kaldı.

Hadise sualtı paylaşımlarıyla ortalığı yıktı geçti! Deniz kızı olan Hadise’ye bakın sosyal medyada yorum yağdı gözler Mehmet’i aradı

Ebru ise Hadise ile Reza'nın arasındakileri öğrenince eşiyle boşandı ve bu dedikodular Kaan'ı da rahatsız etti.

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