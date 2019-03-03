GaleriMagazin

Hadise sosyal medyayı salladı! Hadise'den bornozlu ve makyajsız paylaşım...

Geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine toplayan Hadise, pazar pozuyla yine sosyal medyanın gündemini belirledi. Bornozlu ve makyajsız pozunu takipçileri ile paylaşan Hadise, paylaşımına 'mutlu pazarlar' notunu düştü. Sert eleştirilere karşı önlem de alan Hadise fotoğrafı yorumlara kapattı. İşte Hadise'nin bornozlu paylaşımı... (Ünlülerin ev halleri)

03.03.2019 21:50 - Son Güncelleme: 03.03.2019 22:05
Hadise sosyal medyayı salladı! Hadise'den bornozlu ve makyajsız paylaşım...

Hadise, pazar pozuyla yine sosyal medyanın gündemini belirledi.

Hadise sosyal medyayı salladı! Hadise'den bornozlu ve makyajsız paylaşım...

Bornozlu ve makyajsız pozunu takipçileri ile paylaşan Hadise, paylaşımına 'mutlu pazarlar' notunu düştü.

Hadise sosyal medyayı salladı! Hadise'den bornozlu ve makyajsız paylaşım...

Sert eleştirilere karşı önlem de alan Hadise fotoğrafı yorumlara kapattı.

Hadise sosyal medyayı salladı! Hadise'den bornozlu ve makyajsız paylaşım...

İşte Hadise'nin bornozlu paylaşımı... (Ünlülerin ev halleri)

Hadise sosyal medyayı salladı! Hadise'den bornozlu ve makyajsız paylaşım...

Hadise

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı
Çukur'un Sena'sı model Dilan Çiçek Deniz'in eski hali görenleri şaşırttı