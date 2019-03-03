Hadise sosyal medyayı salladı! Hadise'den bornozlu ve makyajsız paylaşım...
Geçtiğimiz günlerde giydiği kürk ile magazin gündeminin tüm dikkatlerini üzerine toplayan Hadise, pazar pozuyla yine sosyal medyanın gündemini belirledi. Bornozlu ve makyajsız pozunu takipçileri ile paylaşan Hadise, paylaşımına 'mutlu pazarlar' notunu düştü. Sert eleştirilere karşı önlem de alan Hadise fotoğrafı yorumlara kapattı. İşte Hadise'nin bornozlu paylaşımı... (Ünlülerin ev halleri)
03.03.2019 21:50
- Son Güncelleme: 03.03.2019 22:05
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