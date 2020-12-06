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Hadise son halini paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan 35 yaşındaki Hadise çöktü...

Koronavirüse yakalanan ve ev karantinasında olan şarkıcı Hadise son halini paylaştı. Önceki gün sevgilisi Kaan Yıldırım ile 'ayrılmadık' fotoğrafları paylaşan Hadise, makyajsız hali ile poz verdi. Fotoğrafını Instagram'dan takipçileri ile paylaşan Hadise'nin yüzün solgun olması dikkatlerden kaçmadı. İşte koronavirüse yakalanan Hadise'nin son hali...

06.12.2020 16:49 - Son Güncelleme: 06.12.2020 17:22
Hadise son halini paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan 35 yaşındaki Hadise çöktü...

Koronavirüse yakalanan Hadise'nin sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyordu. Aşk hayatı ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise, Instagram'dan yeni paylaşımda bulundu. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise'nin yüzünün solgun olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

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Hadise son halini paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan 35 yaşındaki Hadise çöktü...

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde karantinada olan Hadise, bol bol vitaminli yiyecekler tüketiyor. İşte ev halini paylaşan Hadise'nin ve ünlülerin doğal halleri...

Hadise son halini paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan 35 yaşındaki Hadise çöktü...

BADE İŞÇİL

Hadise son halini paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan 35 yaşındaki Hadise çöktü...

Bade İşçil'in sıfır makyaj hali...

Hadise son halini paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan 35 yaşındaki Hadise çöktü...

SİNEM KOBAL

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