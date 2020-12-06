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Hadise son halini paylaştı! Koronavirüse yakalanan ve karantinada olan 35 yaşındaki Hadise çöktü...

Koronavirüse yakalanan ve ev karantinasında olan şarkıcı Hadise son halini paylaştı. Önceki gün sevgilisi Kaan Yıldırım ile 'ayrılmadık' fotoğrafları paylaşan Hadise, makyajsız hali ile poz verdi. Fotoğrafını Instagram'dan takipçileri ile paylaşan Hadise'nin yüzün solgun olması dikkatlerden kaçmadı. İşte koronavirüse yakalanan Hadise'nin son hali...

06.12.2020 16:49 - Son Güncelleme: 06.12.2020 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





