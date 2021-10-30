Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in annesiyle tanıştı kayınvalide ile ilk kare! Müstakbel kayınvalidesiyle tanışan Hadise...
Hadise şu sıralar iş insanı Mehmet Dinçerler'le doludizgin bir aşk yaşıyor. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıkta kısa bir süre sonra, iş insanı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamay başlayan Hadise'nin, Dinçerler'in ailesi tarafından kabul görmediği iddia edilmişti. İstenmeyen gelin ilan edildikten sonra sevgilisi Mehmet Dinçerler'le Paris'in yolunu tutan, müstakbel kayınvalidesiyle tanıştı. İşte Hadise'nin o görüntüsü.
30.10.2021 16:21
- Son Güncelleme: 30.10.2021 16:21
Ünlü şarkıcı Hadise, evleneceği beklendiği oyuncu Kaan Yıldırım ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktaladı.
Ayrılıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşarak mutluluğunu takipçileri ile paylaşıyor.
MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİ İLE BİR ARADA
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in annesi müstakbel kayınvalidesi Beşiktaş'taki İtalyan restoranında bir araya geldi.