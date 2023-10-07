Hadise sahnede hüngür hüngür ağladı "Ne yaptıysam ilk onun için yaptım önce o sonra ben" Mehmet Dinçerler hakkındaki iddialar sonrası...

Olayların kadını Hadise gözyaşlarını tutamadı, sahnede hüngür hüngür ağladı... Geçtiğimiz günlerde eski eşi Mehmet Dinçerler ile yeniden barıştığına dair iddialarla gündeme gelen Hadise sonrasında "Bizde bir kitap iki kere okunmaz" diyerek iddialara son noktaya koymuştu. Bu mesajı sahneden veren Hadise yine, sahnede kullandığı ifadelerle gündeme geldi. İşte detaylar...
Hadise sahnede gözyaşlarına hakim olamadı, o anlar kameralara böyle yansıdı. İşte haberin ayrıntıları...
Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.