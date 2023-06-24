Hadise perdeleri kapattı! Bikinili paylaşım yapmaktan çekinmeyen Hadise bikinili görüntülenmekten çekindi! Elini beline atan arkadaşı...
Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise gündemden düşmüyor... Mehmet Dinçerler ile ayrıldıktan sonra birlikte 2 şarkı yaptığı Murda ile samimi görüntü vermekten çekinmeyen Hadise şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün bikinili pozlarını paylaşan Hadise bu kez bikinili görüntülendi. Ancak görüntü vermek istemeyen ünlü şarkıcı bakın ne yaptı.
24.06.2023 10:24 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:24
Yeni klibindeki gelinle sahnesinde evlilikle ilgili "Kısmet" yanıtını veren ve böylece evliliğe yeşil ışık yaktığı ileri sürülen Hadise kısa sürede gündem olmuştu.