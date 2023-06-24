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Haberler Magazin Hadise perdeleri kapattı! Bikinili paylaşım yapmaktan çekinmeyen Hadise bikinili görüntülenmekten çekindi! Elini beline atan arkadaşı...

Hadise perdeleri kapattı! Bikinili paylaşım yapmaktan çekinmeyen Hadise bikinili görüntülenmekten çekindi! Elini beline atan arkadaşı...

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise gündemden düşmüyor... Mehmet Dinçerler ile ayrıldıktan sonra birlikte 2 şarkı yaptığı Murda ile samimi görüntü vermekten çekinmeyen Hadise şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Önceki gün bikinili pozlarını paylaşan Hadise bu kez bikinili görüntülendi. Ancak görüntü vermek istemeyen ünlü şarkıcı bakın ne yaptı.

24.06.2023 10:24 - Son Güncelleme: 24.06.2023 10:24
Hadise perdeleri kapattı! Bikinili paylaşım yapmaktan çekinmeyen Hadise bikinili görüntülenmekten çekindi! Elini beline atan arkadaşı...

Geçtiğimiz günlerde tatilden bikinili pozlarını paylaşan Hadise, bikinili görüntülenince bakın ne yaptı.

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Hadise perdeleri kapattı! Bikinili paylaşım yapmaktan çekinmeyen Hadise bikinili görüntülenmekten çekindi! Elini beline atan arkadaşı...

Son dönemde Murda ile adı sık sık anılan Hadise sosyal medyada oldukça aktif.

Hadise perdeleri kapattı! Bikinili paylaşım yapmaktan çekinmeyen Hadise bikinili görüntülenmekten çekindi! Elini beline atan arkadaşı...

Geçtiğimiz günlerde şarkılarında ve kliplerinde hayatından kesitler ve mesajlar verdiğini söylemişti ünlü şarkıcı.

Hadise perdeleri kapattı! Bikinili paylaşım yapmaktan çekinmeyen Hadise bikinili görüntülenmekten çekindi! Elini beline atan arkadaşı...

Yeni klibindeki gelinle sahnesinde evlilikle ilgili "Kısmet" yanıtını veren ve böylece evliliğe yeşil ışık yaktığı ileri sürülen Hadise kısa sürede gündem olmuştu.

Hadise perdeleri kapattı! Bikinili paylaşım yapmaktan çekinmeyen Hadise bikinili görüntülenmekten çekindi! Elini beline atan arkadaşı...

Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan Hadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı sallamıştı.

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