Hadise gelirini giyime ve gayrimenkule yatırıyor! Hadise'nin yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı

Hadise, Hadise, geçtiğimiz Temmuz ayında annesi Gülnihal Açıkgöz'ü tatil için gönderdiği İtalya'nın Como Gölü kıyısına hayran kaldı. Giydiği sahne kıyafetleriyle eleştiriye maruz kalan 34 yaşındaki Hadise'nin hayran olduğu İtalya'dan ev baktığı öğrenildi. Genç şarkıcı, George Clooney ve Madonna gibi dünya yıldızlarının oturduğu Como Gölü'nden ev almak için kesenin ağzını açtı. İstanbul, Bodrum ve Belçika'da evleri olan Hadise'nin bir aksilik çıkmazsa Mayıs ya da Haziran ayında Como Gölü'ne giderek popun kraliçesi Madonna, Amerikalı oyuncu George Clooney ve Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü isimlere komşu olacak. İşte Hadise'nin yeni evinin fiyatı...

05.01.2020 10:23 - Son Güncelleme: 05.01.2020 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





