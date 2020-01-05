Hadise gelirini giyime ve gayrimenkule yatırıyor! Hadise'nin yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Hadise, Hadise, geçtiğimiz Temmuz ayında annesi Gülnihal Açıkgöz'ü tatil için gönderdiği İtalya'nın Como Gölü kıyısına hayran kaldı. Giydiği sahne kıyafetleriyle eleştiriye maruz kalan 34 yaşındaki Hadise'nin hayran olduğu İtalya'dan ev baktığı öğrenildi. Genç şarkıcı, George Clooney ve Madonna gibi dünya yıldızlarının oturduğu Como Gölü'nden ev almak için kesenin ağzını açtı. İstanbul, Bodrum ve Belçika'da evleri olan Hadise'nin bir aksilik çıkmazsa Mayıs ya da Haziran ayında Como Gölü'ne giderek popun kraliçesi Madonna, Amerikalı oyuncu George Clooney ve Sylvester Stallone gibi dünyaca ünlü isimlere komşu olacak. İşte Hadise'nin yeni evinin fiyatı...
Hadise dünyaca ünlü yıldızlara komşu olmak için kesenin ağzını açtı. Kazandığı parayı giyim ve gayrimenkule yatıran Hadise'nin George Clooney ve Madonna gibi dünya yıldızlarının oturduğu Como Gölü'nden ev almak için araştırma yaptığı ortaya çıktı. 34 yaşındaki şarkıcının alacağı evin fiyatı ise dudak uçuklattı.
Giydiği sahne kıyafetleri ile eleştirilere maruz kalan Hadise, sosyal medya hesabından "Edepsizlik sizin kafanızda" etiketi ile birlikte, "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazarak tepki gösterdi. Dünyaca ünlü markaların kıyafetlerini giyen genç şarkıcı yalnızca giydikleriyle değil, onlara yaptığı harcamayla da dikkatleri üzerine çekiyor. Pahalı kıyafetleri tercih eden Hadise'nin Belçika, İstanbul ve Bodrum'da evleri var. Gelirini giyime ve gayrimenkule yatıran Hadise, geçtiğimiz Temmuz ayında annesi Gülnihal Açıkgöz'ü tatil için gönderdiği İtalya'nın Como Gölü kıyısına hayran kaldı.