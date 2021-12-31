Hadise O Ses Türkiye jüriliğinden ayrılmadan önce o isimle çok sıkı fıkıydı... Doğum gününü kutladı herkes şaştı kaldı
Hadise O Ses Türkiye jüriliğinden ayrılmadan önce o isimle çok sıkı fıkıydı... Sosyal medyadan yakın arkadaşının doğum gününü kutladı herkes şaştı kaldı. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile el şıkışarak yollarını ayıran Seda Sayan'ın yaş gününde arkadaşı Hadise'den paylaşım geldi, sosyal medya kullanıcıları Seda Sayan'ın doğum tarihini öğrenince şoke oldu. O Ses Türkiye'den ayrılan iki ismin dostlukları hala aynı şekilde devam ediyor... İşte bir çocuk annesi Seda Sayan'ın yaşı ve Hadise'den gelen kutlama...
31.12.2021 16:26
- Son Güncelleme: 31.12.2021 16:34
Hadise O Ses Türkiye jüriliğinden ayrılmadan önce o isimle çok sıkı fıkıydı... Sosyal medyadan Seda Sayan'ın doğum gününü kutlayan Hadise'nin paylaşımı, "İş bitse de dostluk baki" dedirtti.
Önce Seda Sayan ardından da Hadise'nin ayrılığı ile gündeme gelen O Ses Türkiye, eski jürileriyle dikkat çekti. Hadise, Instagram'dan Seda'nın doğum gününü, "Sultanımızın doğum günü kutlu olsun, iyi ki varsın" notuyla kutladı.
Seda Sayan'ın yaşını öğrenenler ise bir hayli şaşırdı. İşte başta Seda Sayan'ın doğum tarihi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...