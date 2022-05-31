Hadise 'minik starım' demişti... Aziz Kiraz'ın son halini görenler tanıyamadı dönüp bir daha baktı: "Aynı kişi mi?"
Hadise 'minik starım' demişti... Aziz Kiraz'ın son halini görenler tanıyamadı, dönüp bir daha baktı. O Ses Türkiye yarışmasında gösterdiği performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu Aziz Kiraz. Hadise'nin takımında yer alan ve efsane sesiyle birçok kişiyi kendine hayran bırakan o küçük çocuk kocaman oldu. İşte Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yapan Aziz Kiraz'ın son hali...
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Hadise 'minik starım' demişti... Aziz Kiraz'ın son halini görenler tanıyamadı, dönüp bir daha baktı.
20 Ekim 2015'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında, performansıyla jürinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Ebru Gündeş şarkılarını çok sevdiğini söyleyen Aziz Kiraz, Hadise'nin takımına dâhil olmuştu.
Hadise ile ünlenen Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.
Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi. Kendisi gibi bir yarışmada keşfedilen Aleyna Tilki ile yakın arkadaş olan Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.
Aziz Kiraz, belki birinci olamamıştı ama Türk halkının gönlünü kazanmıştı. Sonra ilk singlını çıkaran Aziz Kiraz, YouTube'da hatırı sayılır bir izlenme oranına ulaştı.