Hadise Mehmet Dinçerler ile gizli saklı evlendi bombayı konserde patlattı öyle bir şey yaptı ki: "Babamın evinde prensesler gibiydim ama..."
Hadise, Mehmet Dinçerler ile gizli saklı evlendi bombayı yine konserde patlattı. Öyle bir şey yaptı ki herkes ünlü şarkıcıyı konuşuyor. Hadise ile Mehmet Dinçerler Çırağan Sarayı'nda yalnızca ailelerinin ve en yakınlarının yanında olduğu sade bir törenle dünyaevine girdi. Konuklar görüntü verilmemesi için tek tek uyarıldı ancak Hadise'nin düğününe ait bomba kareler kardeşlerden geldi. Yaşananların ardından Hadise Kıbrıs'ta verdiği konserde evlendiğini resmen ilan etti. Eşi Mehmet Dinçerler hakkında konuşan Hadise bakın neler söyledi.
"BABAMIN EVİNDE PRENSESLER GİBİYDİM AMA..."
Hadise Mehmet Dinçerler ile gizli saklı evlendi bombayı konserde patlattı. Şarkıcı Hadise öyle bir şey yaptı ki herkes ünlü çifti konuşuyor...
Son olarak Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Çırağan Sarayı'nda aile arasında yapılan ufak bir törenle sessiz sedası dünya evine girdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ardından Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekmişti.
Çıkan haberlerin ardından iki taraf da bir açıklama yapmazken, Hadise ilk defa sahne aldığı Kıbrıs'ta evlendiğini doğruladı.
"EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR"
Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Hadise'den söz konusu açıklama, 'Prenses' şarkısını söylerken geldi.
Hadise, şarkının sözlerine atıf yaparak, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum. Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için...Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için..." dedi.