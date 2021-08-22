Hadise - Mehmet Dinçerler aşkının en net karesi ortaya çıktı! Ağzı kulaklarında olan Hadise’den sevgilisine dikkat çeken pasta detayı

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in pastasının üzerine yaptırdığı kalplerin üzerinde yazan 'H, M' detayı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çiftin yaşları merak konusu oldu. İşte Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...