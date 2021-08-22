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Haberler Magazin Hadise - Mehmet Dinçerler aşkının en net karesi ortaya çıktı! Ağzı kulaklarında olan Hadise'den sevgilisine dikkat çeken pasta detayı

Hadise - Mehmet Dinçerler aşkının en net karesi ortaya çıktı! Ağzı kulaklarında olan Hadise'den sevgilisine dikkat çeken pasta detayı

Hadise - Mehmet Dinçerler aşkının en net karesi sonunda ortaya çıktı! Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, sevgilisinin arkadaş ortamına girdi. Mehmet Dinçerler'in doğum gününde ortaya çıkan fotoğraf kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü. Deniz kenarında bir mekanda düzenlenen doğum günü partisinde çekilen fotoğrafta ağzı kulaklarında olan ünlü şarkıcının, pastanın üzerine yaptırdığı detay dikkatlerden kaçmadı. Magazin camiasında son günlerin çok konuşulan çifti olan Hadise - Mehmet Dinçerler ikilisinin arasındaki yaş farkı merak konusu oldu...

22.08.2021 17:43 - Son Güncelleme: 22.08.2021 18:20
Hadise - Mehmet Dinçerler aşkının en net karesi ortaya çıktı! Ağzı kulaklarında olan Hadise’den sevgilisine dikkat çeken pasta detayı

HADİSE - MEHMET DİNÇERLER AŞKININ EN NET KARESİ!

Ve sonunda beklenen oldu, aşkın net fotoğrafı ortaya çıktı! Bir dargın bir barışık aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra gönlünü Mehmet Dinçerler'e kaptıran Hadise, sevgilisinin arkadaş ortamına girdi.

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Hadise - Mehmet Dinçerler aşkının en net karesi ortaya çıktı! Ağzı kulaklarında olan Hadise’den sevgilisine dikkat çeken pasta detayı

Mehmet Dinçerler'in doğum günü için kutlama hazırlayan ünlü şarkıcının mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Deniz kenarında bir mekanda düzenlenen partide Dinçerler'in yakın arkadaşları vardı.

Hadise - Mehmet Dinçerler aşkının en net karesi ortaya çıktı! Ağzı kulaklarında olan Hadise’den sevgilisine dikkat çeken pasta detayı

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in pastasının üzerine yaptırdığı kalplerin üzerinde yazan 'H, M' detayı dikkatlerden kaçmadı. Ünlü çiftin yaşları merak konusu oldu. İşte Hadise ile sevgilisi Mehmet Dinçerler'in yaşı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Hadise - Mehmet Dinçerler aşkının en net karesi ortaya çıktı! Ağzı kulaklarında olan Hadise’den sevgilisine dikkat çeken pasta detayı

Songül Karlı - 15 Eylül 1973

Hadise - Mehmet Dinçerler aşkının en net karesi ortaya çıktı! Ağzı kulaklarında olan Hadise’den sevgilisine dikkat çeken pasta detayı

Seray Sever - 27 Şubat 1973

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