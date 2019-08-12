Hadise konserde giydiği Jennifer Lopez mayosu için annesinden onay aldı!
Hadise, Harbiye konserinde giydiği sahne kostümleriyle yine eleştiri yağmuruna tutuldu. Paris ve Londra'dan gelen 14 dansçı ile 5 bin kişiyi coşturdu. Konsere, Amerikalı şarkıcı Rihanna'nın tasarladığı Fenty marka 15 bin liralık beyaz ceket-pantolonla başlayan pop yıldızının bu takımı sosyal medyada beğenilmedi. Fıstık yeşili mayo kostümü ise Jennifer Lopez'in Antalya'da giydiği konser kostümüne benzerliği nedeniyle 'taklitçi' eleştirilerine neden oldu. Konserde, "Ben özgür bir kadınım. Hayattan endişe eden, ama seven. Çevresi kalabalık ama yalnız. Bazen tatlı bazen seksi. Nasıl göründüğümden kime ne? Kendini sev, yaşa. Nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi unutma." diyen Hadise, kendisini izlemeye gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'e, "Mayom nasıl? Anneciğim çok mu açık? Tepki alır mıyım, ne diyorsun?" diye sordu.
Hadise'nin Harbiye konserinde giydiği kıyafetleri yine olay oldu. Geçtiğimiz akşam Harbiye'de konser veren Hadise, sahne için tam 4 kostüm değiştirdi. Ünlü şarkıcının kostüm seçimi sosyal medyada fazlasıyla konuşuldu. Nedeni ise Jennifer Lopez'in kostüm kıyafetiyle birebir benzer olmasıydı. Paris ve Londra'dan gelen 14 dansçı ile 5 bin kişiyi coşturdu. Konsere, Amerikalı şarkıcı Rihanna'nın tasarladığı Fenty marka 15 bin liralık beyaz ceket-pantolonla başlayan pop yıldızının bu takımı sosyal medyada beğenilmedi. Fıstık yeşili kostümü ise 'taklitçi' eleştirilerine neden oldu.
Önde oturan annesi Gülnihal Açıkgöz'e sahneden "Mayom nasıl? Anneciğim çok mu açık? Tepki alır mıyım, ne diyorsun?" diye sordu. "Muhteşemsin" yanıtını alınca "Annem bir şey demiyorsa kime ne" deyip coştu. Ancak konserden sonra sosyal medyadaki 'taklitçi' eleştirilerini ciddiye aldı. Rap yıldızı Norm Ender'in şarkı sözüyle cevap verdi: 'Mekanın Sahibi Geldi'.
SOSYAL MEDYADA HADİSE KONSERİ
Çin işi JLo. Dansın, saç-makyaj ve kostümün aynı.
Jennifer Lopez o kalça şovu için her gün sporda. Keşke sen de yapsaydın.
Acaba daha çok konuşulup tartışılmak için mi Lopez'i taklit ettiniz?
İlk gördüğümde Jlo'nun, Antalya konseri sandım. Niye bu kadar kopya kıyafetler yaparsınız?