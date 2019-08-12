Hadise konserde giydiği Jennifer Lopez mayosu için annesinden onay aldı!

Hadise, Harbiye konserinde giydiği sahne kostümleriyle yine eleştiri yağmuruna tutuldu. Paris ve Londra'dan gelen 14 dansçı ile 5 bin kişiyi coşturdu. Konsere, Amerikalı şarkıcı Rihanna'nın tasarladığı Fenty marka 15 bin liralık beyaz ceket-pantolonla başlayan pop yıldızının bu takımı sosyal medyada beğenilmedi. Fıstık yeşili mayo kostümü ise Jennifer Lopez'in Antalya'da giydiği konser kostümüne benzerliği nedeniyle 'taklitçi' eleştirilerine neden oldu. Konserde, "Ben özgür bir kadınım. Hayattan endişe eden, ama seven. Çevresi kalabalık ama yalnız. Bazen tatlı bazen seksi. Nasıl göründüğümden kime ne? Kendini sev, yaşa. Nasıl istersen onu yaşa. Gülmeyi unutma." diyen Hadise, kendisini izlemeye gelen annesi Gülnihal Açıkgöz'e, "Mayom nasıl? Anneciğim çok mu açık? Tepki alır mıyım, ne diyorsun?" diye sordu.

12.08.2019 11:28 - Son Güncelleme: 12.08.2019 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





