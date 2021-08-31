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Haberler Magazin Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay!

Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay!

Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti, sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay olan ünlü şarkıcı Hadise Instagram paylaşımlarına hız verdi. 2021 Hadise konserleri magazin gündeminden düşmüyor. Oyuncu aşkı Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'ye sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Kısa süre içinde gündem olan Hadise'nin kalça dansını gören, 'Kaan'dan ayrılmak yaradı' yorumunda bulundu. Bazı takipçileri ise 'eski haline döndü yine' diyerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.

31.08.2021 14:40 - Son Güncelleme: 31.08.2021 14:40
Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay!

SAHNE KOSTÜMÜ AYRI ORYANTAL DANSI AYRI OLAY!

Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti sosyal medya çalkalandı! 2021 Hadise konserleri gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.

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Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay!

Kaan Yıldırım ile ayrılığı ve ardından Mehmet Dinçer'le olan birlikteliğiyle son dönemlerin en çok konuşulan şarkıcılarından biri olan Hadise'nin son yaptığı dans paylaşımı saniyeler içinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay!

Pandemi nedeniyle 1,5 senedir sahnelerden uzak olan Hadise, uzun bir aranın ardından verdiği konserle sevenleriyle buluştu.

Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay!

Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserden görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının sahne kostümü hakkında yorumda bulundu.

Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay!

Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'nin her konserinde kendini tekrarladığını belirterek eleştirdi.

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