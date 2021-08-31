Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay!
Hadise kalça dansıyla ortalığı yaktı geçti, sosyal medya çalkalandı! Sahne kostümü ayrı oryantal dansı ayrı olay olan ünlü şarkıcı Hadise Instagram paylaşımlarına hız verdi. 2021 Hadise konserleri magazin gündeminden düşmüyor. Oyuncu aşkı Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise'ye sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı. Kısa süre içinde gündem olan Hadise'nin kalça dansını gören, 'Kaan'dan ayrılmak yaradı' yorumunda bulundu. Bazı takipçileri ise 'eski haline döndü yine' diyerek ünlü şarkıcıyı eleştirdi.
31.08.2021 14:40
- Son Güncelleme: 31.08.2021 14:40