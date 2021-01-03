Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum...

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum...

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum merak ediliyor. Hadise'nin Instagram paylaşımları hayranları tarafından yakın takipte. Son dönemde ilişkilerinde sorun yaşadıkları konuşulan ve Hadise'nin 'ayrılık' mesajı ile magazin gündeminden düşmeyen aşkta son durum merak edilirken Hadise'den yeni paylaşım geldi. Yeni tarzıyla dikkat çeken Hadise, klasik pazar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Hadise'nin Instagram fotoğrafını görenler ise, 'Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesi değil mi burası?' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden çekildiği iddia edilen o paylaşımı...

03.01.2021 15:20 - Son Güncelleme: 03.01.2021 15:35
Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum...

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum merak edilirken Hadise'den gelen bahçe pozları sosyal medyayı ikiye böldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum...

Barıştıkları iddia edilen çift, konuyla ilgili henüz net bir açıklamada bulunmazken Hadise'nin paylaşımı iddiaları güçlendirdi.

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum...

Son olarak Instagram hesabından bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldığını duyuran Hadise'nin ayrılığı kısa sürdü. İkilinin aşklarının kaldığı yerden devam ettiği iddiası gündemde dolaşırken, Hadise'den gelen yeni pozlar, 'Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesi değil mi burası?' şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum...

İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinde olduğu iddia edilen pozu...

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum...

Hadise, karantina boyunca vaktinin bir kısmını kendi bir kısmını da sevgilisinin evinde geçiriyordu.

DİĞER GALERİLER