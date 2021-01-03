Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum...
Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum merak ediliyor. Hadise'nin Instagram paylaşımları hayranları tarafından yakın takipte. Son dönemde ilişkilerinde sorun yaşadıkları konuşulan ve Hadise'nin 'ayrılık' mesajı ile magazin gündeminden düşmeyen aşkta son durum merak edilirken Hadise'den yeni paylaşım geldi. Yeni tarzıyla dikkat çeken Hadise, klasik pazar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Hadise'nin Instagram fotoğrafını görenler ise, 'Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesi değil mi burası?' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden çekildiği iddia edilen o paylaşımı...
Son olarak Instagram hesabından bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldığını duyuran Hadise'nin ayrılığı kısa sürdü. İkilinin aşklarının kaldığı yerden devam ettiği iddiası gündemde dolaşırken, Hadise'den gelen yeni pozlar, 'Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesi değil mi burası?' şeklinde yorumları da beraberinde getirdi.