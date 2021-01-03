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Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum...

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı olay oldu! Bir küsüp bir barışan çiftin ilişkisinde son durum merak ediliyor. Hadise'nin Instagram paylaşımları hayranları tarafından yakın takipte. Son dönemde ilişkilerinde sorun yaşadıkları konuşulan ve Hadise'nin 'ayrılık' mesajı ile magazin gündeminden düşmeyen aşkta son durum merak edilirken Hadise'den yeni paylaşım geldi. Yeni tarzıyla dikkat çeken Hadise, klasik pazar pozlarına bir yenisini daha ekledi. Hadise'nin Instagram fotoğrafını görenler ise, 'Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesi değil mi burası?' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Hadise'nin Kaan Yıldırım'ın evinin bahçesinden çekildiği iddia edilen o paylaşımı...

03.01.2021 15:20 - Son Güncelleme: 03.01.2021 15:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





