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Hadise, Kaan Yıldırım ile aile olma yolunda! Duruma el koyan Hadise Instagram hesabı açtı ve...

Hadise - Kaan Yıldırım aşkı tüm hızıyla devam ederken, evlilik iddiaları yerini korumaya devam ediyor. İkilinin attığı her adım takip ediliyor. Son olarak tatile giden ünlü çiftten beklenen fotoğraf gelmiş, hem Hadise hem de Kaan Yıldırım sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaşmıştı. Hadise durumu bir üst seviyeye taşıdı ve sevgilisinin sevimli dostu Benek'e Instagram hesabı açtı. Profili kendisi yöneten Hadise, Benek Yıldırım isimli sosyal medya hesabından ilk paylaşımı da yaptı. Aşklarına dolu dizgin devam eden ikilinin yakında evleneceği yönündeki iddialar hala gündemde yerini korurken, daha önce başından bir evlilik geçen Kaan Yıldırım ile kendisinden büyük olan sevgilisi Hadise'nin yaşı merak konusu oldu.

07.08.2020 16:58 - Son Güncelleme: 07.08.2020 17:17
Hadise Kaan Yıldırım ile aile olma yolunda! Duruma el koyan Hadise Instagram hesabı açtı ve...

Hadise Instagram hesabından Kaan Yıldırım'ın köpeki Benek'e ait hesap açtığını duyurdu. Benek ile siyah beyaz fotoğraf paylaşan Hadise, Benek'in Instagram hesabını etiketledi ve böylece ilişkilerinin boyutunu hayranlarına göstermiş oldu.

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Hadise Kaan Yıldırım ile aile olma yolunda! Duruma el koyan Hadise Instagram hesabı açtı ve...

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e de oldukça düşkün.

Hadise Kaan Yıldırım ile aile olma yolunda! Duruma el koyan Hadise Instagram hesabı açtı ve...

Sosyal medya hesabından Benek ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Hadise, bir adım daha attı. Benek için özel bir Instagram hesabı açan Hadise, ilk fotoğrafı da paylaştı.

Hadise Kaan Yıldırım ile aile olma yolunda! Duruma el koyan Hadise Instagram hesabı açtı ve...

Hadise'nin fotoğrafına kısa sürede beğeni ve yorum yağarken, ünlü şarkıcı için, 'Annelik' olarak yorumlandı.

Hadise Kaan Yıldırım ile aile olma yolunda! Duruma el koyan Hadise Instagram hesabı açtı ve...

Şarkıcı, açtığı sosyal medya hesabından yalnızca Kaan Yıldırım ve kendi profilini takibe aldı.

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