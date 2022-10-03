Hadise ile yaşadığı evi boşaltan Mehmet Dinçerler meğer o eşyaları kaçırmış... Zor durumda kalan Hadise'ye İbrahim Çelikkol destek çıktı
Hadise ile yaşadığı evi boşaltan Mehmet Dinçerler meğer o eşyaları kaçırmış... Zor durumda kalan Hadise'ye İbrahim Çelikkol destek çıktı. Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliği, 30 Eylül 2022 Cuma günü Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde görülen dava ile tek celsede bitti. Geçen nisan ayında nikah masasına oturan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in birlikte yaşadığı Riva'daki evle ilgii ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Mehmet Dinçerler'in, Hadise ile yaşadıkları evden ayrılırken değerli gördüğü eşyaları kaçırdığı gündeme geldi. Ayrıca Dinçerler'in, oyuncu İbrahim Çelikkol'dan kiraladığı evin 6 aylık kirasını ve depozitosunu da ödemediği, Hadise'nin zor durumda kaldığı iddia edildi. Ünlü şarkıcıya zor döneminde en büyük destek ise Çelikkol'dan geldi.
Hadise ile yaşadığı evi boşaltan Mehmet Dinçerler meğer o eşyaları kaçırmış... Zor durumda kalan Hadise'ye İbrahim Çelikkol destek çıktı.
KISKANÇLIK, PSİKOLOJİK BASKI…
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamıştı. Aşkları 4.5 ay gibi kısa bir sürede sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
HADİSE'DEN MEHMET DİNÇERLER'E OLAY GÖNDERME! - VİDEO
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü saat 16:00'da görüldü. Duruşmaya iki taraf da katılmadı.
HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA
Gündemden düşmeyen boşanma davasında bugün büyük gündü. Hadise ve Mehmet Dinçerler çiftinin çekişmeli boşanma davası saat 16.15'te Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde başladı. Duruşmaya ünlü şarkıcı ve iş insanı katılmadı, taraf avukatlarıysa mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sonu mahkeme ünlü çiftin tek celsede boşanmasına hükmetti.