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Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!

Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmezken yeni bir dedikoduyla yine adından bahsettirdi. Sosyal medya hesabını yorumlara kapatan Hadise, geçtiğimiz gün Orhan Ölmez'in Seni Çok Seveceğim şarkısını söylediği bir video paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımına Orhan Ölmez'den yanıt geldi. Orhan Ölmez'in Instagram hesabından Hadise ile ilgili yaptığı paylaşım, akıllara 'Orhan Ölmez ile Hadise sevgili mi?' sorusunu getirdi.

13.03.2019 14:07 - Son Güncelleme: 13.03.2019 14:07
Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!

HADİSE İLE ORHAN ÖLMEZ ARASINDA AŞK MI VAR?

Hadise, Instagram'dan yaptığı paylaşımıyla yine olay oldu. Geçtiğimiz gün Orhan Ölmez'in Seni Çok Seveceğim şarkısını Instagram profilinin hikaye bölümünden paylaşan Hadise'ye Orhan Ölmez'den karşılık geldi.

Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!

KALP ÇİZEREK PAYLAŞTI

'O Ses Türkiye'nin finalinin ardından sosyal medyaya önem veren Hadise yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak makyajsız fotoğraflarıyla gündeme gelen Hadise bu kez paylaştığı bir video ile haber oldu.

Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!

Hadise, şarkıcı Orhan Ölmez'in yeni şarkısı 'Seni Çok Seveceğim'i Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı. Şarkıcının paylaşımını kendi hesabından paylaşan Orhan Ölmez'in ise paylaşıma kalp çizmesi aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu.

Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!

"HADİSE ARADIĞI AŞKI ORHAN ÖLMEZ'DE BULDU"

Sosyal medya kullanıcıları ise Hadise ve Orhan Ölmez'in aşk yaşadığı iddialarına sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hadise sonunda aradığı aşkı Orhan Ölmez'de buldu galiba." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer iddialar gerçekse bu aşk 2019'a damga vurur." yorumunu yaptı.

Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!

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