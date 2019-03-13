Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!

Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmezken yeni bir dedikoduyla yine adından bahsettirdi. Sosyal medya hesabını yorumlara kapatan Hadise, geçtiğimiz gün Orhan Ölmez'in Seni Çok Seveceğim şarkısını söylediği bir video paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımına Orhan Ölmez'den yanıt geldi. Orhan Ölmez'in Instagram hesabından Hadise ile ilgili yaptığı paylaşım, akıllara 'Orhan Ölmez ile Hadise sevgili mi?' sorusunu getirdi.

13.03.2019 14:07 - Son Güncelleme: 13.03.2019 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





