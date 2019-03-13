Hadise ile Orhan Ölmez sevgili mi? Orhan Ölmez'den şaşırtan paylaşım!
Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmezken yeni bir dedikoduyla yine adından bahsettirdi. Sosyal medya hesabını yorumlara kapatan Hadise, geçtiğimiz gün Orhan Ölmez'in Seni Çok Seveceğim şarkısını söylediği bir video paylaştı. Hadise'nin bu paylaşımına Orhan Ölmez'den yanıt geldi. Orhan Ölmez'in Instagram hesabından Hadise ile ilgili yaptığı paylaşım, akıllara 'Orhan Ölmez ile Hadise sevgili mi?' sorusunu getirdi.
"HADİSE ARADIĞI AŞKI ORHAN ÖLMEZ'DE BULDU"
Sosyal medya kullanıcıları ise Hadise ve Orhan Ölmez'in aşk yaşadığı iddialarına sessiz kalmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hadise sonunda aradığı aşkı Orhan Ölmez'de buldu galiba." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Eğer iddialar gerçekse bu aşk 2019'a damga vurur." yorumunu yaptı.