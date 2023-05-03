Hadise ile o görüntüleri 'evliliği bitirdi' denmişti o gerçek ortaya çıktı meğer Murda çocuklarının annesiyle... Olay itiraf: "Modernim..."
Hadise ile o görüntüleri 'evliliği bitirdi' denmişti o gerçek ortaya çıktı. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Ardından Murda'nın çocuklarının annesiyle sosyal medyada fotoğraf paylaşmama nedeni merak edilmişti. Murda çocuklarının annesiyle ilgili o gerçeği itiraf etti.
03.05.2023 09:49 - Son Güncelleme: 03.05.2023 10:01
Hadise ile o görüntüleri 'evliliği bitirdi' denmişti o gerçek ortaya çıktı meğer Murda çocuklarının annesiyle... Olay itiraf geldi.
Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise'nin araç içinden paylaştığı fotoğraf karesi dikkat çekmişti geçtiğimiz haftalarda.
Hadise'nin alyansa benzeyen yüzüğü "Alyans mı dilek yüzüğü mü?" ikilemi yaratırken, ünlü şarkıcının bu fotoğrafı paylaşırken birine mesaj verip vermek istemediği merak konusu olmuştu.
Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise yeni single müjdesi ve paylaştığı fotoğrafla gündeme gelmişti.