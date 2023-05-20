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Haberler Magazin Hadise ile Murda'nın sarmaş dolaş dansı olay "Bu yatak odası halleri diller dudaklar..." Mehmet Dinçerler'le ayrılığa neden olan dansın ikincisi

Hadise ile Murda'nın sarmaş dolaş dansı olay "Bu yatak odası halleri diller dudaklar..." Mehmet Dinçerler'le ayrılığa neden olan dansın ikincisi

Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Ancak ikili bu iddiaları devamlı yalanlamıştı. Şimdilerde yeni bir şarkı çıkaran ikilinin birlikte sahne aldıkları bir konser ettikleri samimi dans sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...

20.05.2023 08:03 - Son Güncelleme: 20.05.2023 08:03
Hadise ile Murda’nın sarmaş dolaş dansı olay Bu yatak odası halleri diller dudaklar... Mehmet Dinçerler’le ayrılığa neden olan dansın ikincisi

Hadise ile Murda'dan yine ve yeniden olay yaratan dans.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise ile Murda’nın sarmaş dolaş dansı olay Bu yatak odası halleri diller dudaklar... Mehmet Dinçerler’le ayrılığa neden olan dansın ikincisi

Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiaları geçtiğimiz yıl magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Son olarak adı Murda ile anılan Hadise aşk haberlerini yalanlamıştı. Hadise hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.

Hadise ile Murda’nın sarmaş dolaş dansı olay Bu yatak odası halleri diller dudaklar... Mehmet Dinçerler’le ayrılığa neden olan dansın ikincisi

Hatta Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den ayrılık nedeni olarak, Murda ile ettiği bu samimi dans olarak gösterilmişti.

Hadise ile Murda’nın sarmaş dolaş dansı olay Bu yatak odası halleri diller dudaklar... Mehmet Dinçerler’le ayrılığa neden olan dansın ikincisi

YENİDEN BİR ARADA

İkili yeni şarkılarını dinleyicilerle buluşturdu.

Hadise ile Murda’nın sarmaş dolaş dansı olay Bu yatak odası halleri diller dudaklar... Mehmet Dinçerler’le ayrılığa neden olan dansın ikincisi

Klipteki yakınlıkları ve Hadise'nin cesur kıyafet seçimiyle oldukça konuşuldu.

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