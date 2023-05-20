Hadise ile Murda'nın sarmaş dolaş dansı olay "Bu yatak odası halleri diller dudaklar..." Mehmet Dinçerler'le ayrılığa neden olan dansın ikincisi
Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Ancak ikili bu iddiaları devamlı yalanlamıştı. Şimdilerde yeni bir şarkı çıkaran ikilinin birlikte sahne aldıkları bir konser ettikleri samimi dans sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte detaylar...
20.05.2023 08:03 - Son Güncelleme: 20.05.2023 08:03
Hatta Hadise'nin Mehmet Dinçerler'den ayrılık nedeni olarak, Murda ile ettiği bu samimi dans olarak gösterilmişti.