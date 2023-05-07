Hadise ile Murda'nın o görüntüleri Mehmet Dinçerler'in ailesine 'nasıl yaparsın' dedirtmişti! Olay itirafın ardından ilk kez konuştu: "Çok güzel bir uyum..."
Hadise ile Murda'nın o görüntüleri Mehmet Dinçerler'in ailesine 'nasıl yaparsın' dedirtmişti! Murda'nın çocuklarının annesi hakkındaki olay itirafın ardından Hadise ilk kez konuştu. Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalan Hadise'nin Murda ile düeti ve birlikte verdiği samimi görüntüler magazin gündeminde 'evliliği bitiren olay' olarak yer almıştı. Ardından Murda'nın çocuklarının annesiyle sosyal medyada fotoğraf paylaşmama nedeni merak edilmişti. Murda çocuklarının annesiyle ilgili gerçeği geçtiğimiz günlerde itiraf etti. Hadise ise Murda ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında sesizliğini bozdu.
07.05.2023 11:52 - Son Güncelleme: 07.05.2023 11:57
"ÇOK GÜZEL BİR UYUM..."
Hadise ile Murda'nın o görüntüleri Mehmet Dinçerler'in ailesine 'nasıl yaparsın' dedirtmişti! Olay itirafın ardından ilk kez konuştu.
Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise'nin araç içinden paylaştığı fotoğraf karesi dikkat çekmişti geçtiğimiz haftalarda.